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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Разбитые рельсы, мины и остатки ракет. Глава "Укрзалізниці" показал железную дорогу на деоккупированных территориях

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Железная дорога в деокупированной части Харьковской облсти усеяна минами, неразорвавшимися снарядами и следами от взрывчатки
Железная дорога в деокупированной части Харьковской облсти усеяна минами, неразорвавшимися снарядами и следами от взрывчатки
Фото: Alexander Kamyshin / Twitter

Председатель правления "Укрзалізниці" Александр Камышин сообщил в Twitter, что компания начала работу по восстановлению колеи на деоккупированных территориях Харьковской области.

"Сегодня я потерпел неудачу. Я сделал все, что мог, и даже больше, но все равно потерпел неудачу. Мой план заключался в том, чтобы добраться в недавно освобожденный город Б. (вероятно, речь о Балаклее. – "ГОРДОН") на поезде. Но безрезультатно", – написал он.

В длинном треде Камышин показал, как выглядит сейчас эта железная дорога – усеяна минами, неразорвавшимися снарядами и следами от взрывчатки. Во многих местах рельсы были разбиты, а у железнодорожного полотна до сих пор остается большое количество неразорвавшихся снарядов.

Также Камышин показал участок, который россияне использовали в качестве переезда для танков. 

Фото: Alexander Kamyshin / Twitter
Фото: Alexander Kamyshin / Twitter

"Сегодня нам не удалось добраться до города Б. Завтра саперы должны закончить свою работу. И этот путь еще несколько дней будет стоять без использования, ржавый. Лишь несколько", – заверил Камышин.

Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. К вечеру 12 сентября замминистра обороны Анна Маляр сообщила о деоккупации почти 6 тыс. км² территории Украины.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал 10 сентября, что ВСУ освободили около 40 населенных пунктов в регионе. 12 сентября Генштаб отчитался об освобождении еще 20.

В частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей.  Украинские подразделения зашли в Купянск и Изюм

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Укрзалізниця, железная дорога, Харьковская область, война России против Украины, Камышин
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