Разбитые рельсы, мины и остатки ракет. Глава "Укрзалізниці" показал железную дорогу на деоккупированных территориях

Железная дорога в деокупированной части Харьковской облсти усеяна минами, неразорвавшимися снарядами и следами от взрывчатки Фото: Alexander Kamyshin / Twitter

"Сегодня я потерпел неудачу. Я сделал все, что мог, и даже больше, но все равно потерпел неудачу. Мой план заключался в том, чтобы добраться в недавно освобожденный город Б. (вероятно, речь о Балаклее. – "ГОРДОН") на поезде. Но безрезультатно", – написал он.

Today I failed. I've done everything possible and slightly more, but failed. My plan was to get to recently retaken Town B. by train. But no success. It was a long long day. So listen to the story. — Alexander Kamyshin (@AKamyshin) September 12, 2022

В длинном треде Камышин показал, как выглядит сейчас эта железная дорога – усеяна минами, неразорвавшимися снарядами и следами от взрывчатки. Во многих местах рельсы были разбиты, а у железнодорожного полотна до сих пор остается большое количество неразорвавшихся снарядов.

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Фото: Alexander Kamyshin / Twitter Фото: Alexander Kamyshin / Twitter Фото: Alexander Kamyshin / Twitter Фото: Alexander Kamyshin / Twitter Фото: Alexander Kamyshin / Twitter Фото: Alexander Kamyshin / Twitter Фото: Alexander Kamyshin / Twitter Фото: Alexander Kamyshin / Twitter Фото: Alexander Kamyshin / Twitter Фото: Alexander Kamyshin / Twitter

Также Камышин показал участок, который россияне использовали в качестве переезда для танков.

Фото: Alexander Kamyshin / Twitter

"Сегодня нам не удалось добраться до города Б. Завтра саперы должны закончить свою работу. И этот путь еще несколько дней будет стоять без использования, ржавый. Лишь несколько", – заверил Камышин.