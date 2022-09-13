Разбитые рельсы, мины и остатки ракет. Глава "Укрзалізниці" показал железную дорогу на деоккупированных территориях

"Сегодня я потерпел неудачу. Я сделал все, что мог, и даже больше, но все равно потерпел неудачу. Мой план заключался в том, чтобы добраться в недавно освобожденный город Б. (вероятно, речь о Балаклее. – "ГОРДОН") на поезде. Но безрезультатно", – написал он.
Today I failed. I've done everything possible and slightly more, but failed. My plan was to get to recently retaken Town B. by train. But no success. It was a long long day. So listen to the story.— Alexander Kamyshin (@AKamyshin) September 12, 2022
В длинном треде Камышин показал, как выглядит сейчас эта железная дорога – усеяна минами, неразорвавшимися снарядами и следами от взрывчатки. Во многих местах рельсы были разбиты, а у железнодорожного полотна до сих пор остается большое количество неразорвавшихся снарядов.
Также Камышин показал участок, который россияне использовали в качестве переезда для танков.
"Сегодня нам не удалось добраться до города Б. Завтра саперы должны закончить свою работу. И этот путь еще несколько дней будет стоять без использования, ржавый. Лишь несколько", – заверил Камышин.
We failed to reach Town B. tonight. Demining officers have to finish their job tomorrow. And this rail remains unused, rusty, for few more days. Just few. pic.twitter.com/xHUPsx0gDK— Alexander Kamyshin (@AKamyshin) September 13, 2022
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. К вечеру 12 сентября замминистра обороны Анна Маляр сообщила о деоккупации почти 6 тыс. км² территории Украины.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал 10 сентября, что ВСУ освободили около 40 населенных пунктов в регионе. 12 сентября Генштаб отчитался об освобождении еще 20.
В частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. Украинские подразделения зашли в Купянск и Изюм.