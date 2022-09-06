"Укрзалізниця" начинает переход на европейские стандарты обслуживания пассажиров

"Мы решили, что каждый украинский пассажир стоит уровня сервиса, который мы предлагаем для перевозок европейских дипломатов. Так что начинаем постепенный переход на новые стандарты качественного обслуживания пассажиров в поездах "Укрзалізниці", – говорится в сообщении.

В рамках пилотного проекта в поездах №75/76 "Кривой Рог – Киев" и №31/32 "Запорожье – Львов" будут:

моющие средства нового поколения для внутренней мойки вагонов;

вместо кускового мыла для рук качественная пена в автоматических дозаторах;

более удобные держатели для туалетной бумаги (и заменили саму бумагу);

в туалетах одноразовые накладки на унитазы;

дозаторы бумажных полотенец.

Фото: Укрзалізниця / Telegram



Фото: Укрзалізниця / Telegram



"Мы предложим пассажирам воспользоваться гигиеническими наборами с одноразовыми тапочками, влажными и сухими салфетками, зубной щеткой и пастой, расческой для волос. Все это пассажиры плацкартных и купейных вагонов смогут приобрести у проводника, а для пассажиров вагонов люкс (СВ) этот набор будет включен в стоимость билета", – отметили в "Укрзалізниці".

Сообщается, что изменения будут введены в двух "пилотных" рейсах: №75/76 Кривой Рог – Киев и "Поезд к победе" (до 13.09.2022 на маршруте №31/32 Запорожье – Львов).