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"Укрзалізниця" начинает переход на европейские стандарты обслуживания пассажиров

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"Укрзалізниця" презентовала "пилотный проект" для улучшения сервиса в поездах
"Укрзалізниця" презентовала "пилотный проект" для улучшения сервиса в поездах
Фото: Укрзалізниця / Telegram

"Укрзалізниця" начинает переход на новые стандарты обслуживания пассажиров поездов, сервис будет как для перевозок европейских дипломатов. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба "Укрзалізниці" в Telegram.

"Мы решили, что каждый украинский пассажир стоит уровня сервиса, который мы предлагаем для перевозок европейских дипломатов. Так что начинаем постепенный переход на новые стандарты качественного обслуживания пассажиров в поездах "Укрзалізниці", – говорится в сообщении.

В рамках пилотного проекта в поездах №75/76 "Кривой Рог – Киев" и №31/32 "Запорожье – Львов" будут:

  • моющие средства нового поколения для внутренней мойки вагонов;
  • вместо кускового мыла для рук качественная пена в автоматических дозаторах;
  • более удобные держатели для туалетной бумаги (и заменили саму бумагу);
  • в туалетах одноразовые накладки на унитазы;
  • дозаторы бумажных полотенец.
Фото: Укрзалізниця / Telegram
Фото: Укрзалізниця / Telegram

Фото: Укрзалізниця / Telegram
Фото: Укрзалізниця / Telegram

"Мы предложим пассажирам воспользоваться гигиеническими наборами с одноразовыми тапочками, влажными и сухими салфетками, зубной щеткой и пастой, расческой для волос. Все это пассажиры плацкартных и купейных вагонов смогут приобрести у проводника, а для пассажиров вагонов люкс (СВ) этот набор будет включен в стоимость билета", – отметили в "Укрзалізниці".

Сообщается, что изменения будут введены в двух "пилотных" рейсах: №75/76 Кривой Рог – Киев и "Поезд к победе" (до 13.09.2022 на маршруте №31/32 Запорожье – Львов).

Контекст:

11 августа "Укрзалізниця" запустила мобильное приложение для покупки билетов и информирования пассажиров.

Теги: Украина, Укрзалізниця, поезда, вагоны, пассажиры, сервис
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