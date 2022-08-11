“Укрзалізниця“ запустила мобильное приложение для покупки билетов

Приложение “Укрзалізниця“ доступно для скачивания в Google Play и App Store Скриншот: apps.apple.com

Приложение разработано совместно с компанией Mastercard. В нем доступны функции покупки и возврата билетов, поиска рейса, получения уведомлений, просмотра истории поездок, быстрого оформления повторного заказа.

"Прямым продавцом билетов через приложение является “Укрзалізниця“. А значит, стоимость для пассажиров будет максимально выгодной – любые дополнительные комиссии при оплате отсутствуют“, – сообщается на сайте "Укрзалізниці“.

Покупки можно будет оплатить с помощью Apple Pay, Google Pay или ввести данные банковской карты непосредственно в приложение.

“Запуск собственного приложения поможет нам оставаться на связи с пассажирами, информировать их об изменениях в рейсах, обновлении графиков, новых маршрутах и сервисах“, – сообщил глава правления “Укрзалізниці“ Александр Камышин

Приложение “Укрзалізниця“ доступно для скачивания в Google Play и App Store.