Приложение "Воздушная тревога" будет предупреждать о химических и радиационных атаках

В настоящее время приложение загрузили 11 млн раз Фото: ЕРА

Для каждого типа тревоги созданы уникальные оповещения: кроме звуковых сигналов, приложение также посылает текстовые предупреждения с рекомендациями действий в зависимости от вида угрозы, говорится в сообщении.

Теперь пользователи будут получать уведомления о начале и завершении пяти типов угроз: воздушная тревога, артиллерийские обстрелы, уличные бои, химическая угроза и радиационная опасность.

В настоящее время приложение загрузили 11 млн раз, информирует Минцифры.

Информацию о всех видах опасности передают ответственные операторы в областных администрациях Украины. Координацию тревог обеспечивают дежурные ГСЧС, добавили в министерстве.