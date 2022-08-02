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Приложение "Воздушная тревога" будет предупреждать о химических и радиационных атаках

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В настоящее время приложение загрузили 11 млн раз
В настоящее время приложение загрузили 11 млн раз
Фото: ЕРА

Разработчики мобильного приложения "Воздушная тревога" добавили в систему оповещения предупреждение о химической и радиационной опасности. Об этом Министерство цифровой трансформации Украины сообщает в Telegram.

Для каждого типа тревоги созданы уникальные оповещения: кроме звуковых сигналов, приложение также посылает текстовые предупреждения с рекомендациями действий в зависимости от вида угрозы, говорится в сообщении.

Теперь пользователи будут получать уведомления о начале и завершении пяти типов угроз: воздушная тревога, артиллерийские обстрелы, уличные бои, химическая угроза и радиационная опасность.

В настоящее время приложение загрузили 11 млн раз, информирует Минцифры.

Информацию о всех видах опасности передают ответственные операторы в областных администрациях Украины. Координацию тревог обеспечивают дежурные ГСЧС, добавили в министерстве.

Контекст:

В Киеве наземный общественный транспорт, в том числе и частные перевозчики, во время воздушной тревоги будет останавливать движение в безопасном месте. Соответствующее решение принял совет обороны Киева, сообщает Киевская городская госадминистрация. Во время тревоги пассажиры должны покинуть салон и пройти до ближайшего укрытия.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона №7546, предлагающий уголовную ответственность за нарушение правил гражданской обороны в военное время. Как отмечается в пояснительной записке, немедленная остановка работы торговых центров и объектов инфраструктуры во время воздушных тревог с последующей эвакуацией людей максимально поможет сохранить человеческую жизнь. За нарушения правил безопасности в законе предусмотрен штраф от 17 тыс. до 51 тыс. грн, исправительные работы на срок до двух лет или тюремный срок до трех лет.

Теги: ГСЧС, химическое оружие, радиация, война России против Украины, приложение, воздушная тревога
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