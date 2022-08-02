Приложение "Воздушная тревога" будет предупреждать о химических и радиационных атаках

Для каждого типа тревоги созданы уникальные оповещения: кроме звуковых сигналов, приложение также посылает текстовые предупреждения с рекомендациями действий в зависимости от вида угрозы, говорится в сообщении.
Теперь пользователи будут получать уведомления о начале и завершении пяти типов угроз: воздушная тревога, артиллерийские обстрелы, уличные бои, химическая угроза и радиационная опасность.
В настоящее время приложение загрузили 11 млн раз, информирует Минцифры.
В Киеве наземный общественный транспорт, в том числе и частные перевозчики, во время воздушной тревоги будет останавливать движение в безопасном месте. Соответствующее решение принял совет обороны Киева, сообщает Киевская городская госадминистрация. Во время тревоги пассажиры должны покинуть салон и пройти до ближайшего укрытия.
В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона №7546, предлагающий уголовную ответственность за нарушение правил гражданской обороны в военное время. Как отмечается в пояснительной записке, немедленная остановка работы торговых центров и объектов инфраструктуры во время воздушных тревог с последующей эвакуацией людей максимально поможет сохранить человеческую жизнь. За нарушения правил безопасности в законе предусмотрен штраф от 17 тыс. до 51 тыс. грн, исправительные работы на срок до двух лет или тюремный срок до трех лет.