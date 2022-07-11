ВР предлагает ввести уголовную ответственность за работу предприятий и организаций во время воздушной тревоги – законопроект

Как отмечается в пояснительной записке, из-за того, что целью врага становятся объекты гражданской инфраструктуры, торговые центры, детские сады и школы, немедленная остановка работы таких заведений во время воздушных тревог с последующей эвакуацией людей максимально поможет сохранить человеческую жизнь.
За нарушения правил безопасности в законе предусмотрен штраф от 17 тыс. до 51 тыс. грн, исправительные работы на срок до двух лет или тюремный срок до трех лет.
В случае повторного нарушения или если оно повлекло гибель людей – наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.
Действующая норма предусматривает только административную ответственность – штраф до 5,1 тыс. грн.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины после ракетного обстрела оккупантами ТРЦ "Амстор" в Кременчуге Полтавской области призвали украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и во время ракетной опасности следовать в укрытие.
Совет обороны Тернопольской области принял решение запретить предприятиям и организациям региона работать во время воздушной тревоги. Об этом 6 июля в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Владимир Труш. "При воздушной тревоге предприятия и организации должны останавливать работу", – написал он.