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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВР предлагает ввести уголовную ответственность за работу предприятий и организаций во время воздушной тревоги – законопроект

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Действующая норма предусматривает только административную ответственность штраф до 5,1 тыс. грн
Действующая норма предусматривает только административную ответственность – штраф до 5,1 тыс. грн
Фото: ЕРА

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона №7546, предлагающий уголовную ответственность за нарушение правил гражданской обороны в военное время.

Как отмечается в пояснительной записке, из-за того, что целью врага становятся объекты гражданской инфраструктуры, торговые центры, детские сады и школы, немедленная остановка работы таких заведений во время воздушных тревог с последующей эвакуацией людей максимально поможет сохранить человеческую жизнь.

За нарушения правил безопасности в законе предусмотрен штраф от 17 тыс. до 51 тыс. грн, исправительные работы на срок до двух лет или тюремный срок до трех лет.

В случае повторного нарушения или если оно повлекло гибель людей – наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Действующая норма предусматривает только административную ответственность – штраф до 5,1 тыс. грн.

Контекст:

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины после ракетного обстрела оккупантами ТРЦ "Амстор" в Кременчуге Полтавской области призвали украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и во время ракетной опасности следовать в укрытие.

Совет обороны Тернопольской области принял решение запретить предприятиям и организациям региона работать во время воздушной тревоги. Об этом 6 июля в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Владимир Труш. "При воздушной тревоге предприятия и организации должны останавливать работу", – написал он.

Теги: Верховная Рада, штраф, военное положение, законопроект, война России против Украины, Уголовный процессуальный кодекс, воздушная тревога
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