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В Тернопольской области запретили работу бизнеса во время воздушной тревоги – ОВА

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При воздушной тревоге предприятия и организации должны останавливать работу, отметил глава Тернопольской ОВА
При воздушной тревоге предприятия и организации должны останавливать работу, отметил глава Тернопольской ОВА
Фото: Володимир Труш / Facebook

Совет обороны Тернопольской области принял решение запретить предприятиям и организациям региона работать во время воздушной тревоги.

Об этом 6 июля в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Владимир Труш.  

"При воздушной тревоге предприятия и организации должны останавливать работу, – написал он. – В частности, речь идет о том, что в случае воздушной угрозы все заведения, учреждения и организации, которые находятся на территории области, должны прекратить работу и принять все необходимые меры безопасности".

Труш пояснил в Facebook, что из-за того, что целью российских оккупантов в Украине становятся объекты гражданской инфраструктуры, торговые центры, детские сады, остановка работы заведений и организаций поможет сохранить человеческие жизни.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В Государственной службе чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины после ракетного обстрела оккупантами ТРЦ "Амстор" в Кременчуге Полтавской области призвали украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и во время ракетной опасности следовать в укрытие.

"Мы живем в такое время, когда пренебрежение сигналами тревоги стоит жизни. Раздался соответствующий сигнал – все сразу должны покинуть здание и пройти к ближайшему укрытию", – отметил 29 июня спикер ГСЧС Александр Хорунжий.

Теги: Россия, Украина, бизнес, угрозы, запрет, Тернопольская область, воздух, обстрелы, Совет обороны, украинцы, война России против Украины, ракеты, безопасность, работа, инфраструктура, детские сады, Тернопольская ОГА, Владимир Труш, российские оккупанты
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