В Тернопольской области запретили работу бизнеса во время воздушной тревоги – ОВА

Об этом 6 июля в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Владимир Труш.

"При воздушной тревоге предприятия и организации должны останавливать работу, – написал он. – В частности, речь идет о том, что в случае воздушной угрозы все заведения, учреждения и организации, которые находятся на территории области, должны прекратить работу и принять все необходимые меры безопасности".

Труш пояснил в Facebook, что из-за того, что целью российских оккупантов в Украине становятся объекты гражданской инфраструктуры, торговые центры, детские сады, остановка работы заведений и организаций поможет сохранить человеческие жизни.

Война России против Украины. Главное (обновляется)