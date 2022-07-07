В Тернопольской области запретили работу бизнеса во время воздушной тревоги – ОВА

Об этом 6 июля в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Владимир Труш.
"При воздушной тревоге предприятия и организации должны останавливать работу, – написал он. – В частности, речь идет о том, что в случае воздушной угрозы все заведения, учреждения и организации, которые находятся на территории области, должны прекратить работу и принять все необходимые меры безопасности".
Труш пояснил в Facebook, что из-за того, что целью российских оккупантов в Украине становятся объекты гражданской инфраструктуры, торговые центры, детские сады, остановка работы заведений и организаций поможет сохранить человеческие жизни.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Государственной службе чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины после ракетного обстрела оккупантами ТРЦ "Амстор" в Кременчуге Полтавской области призвали украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и во время ракетной опасности следовать в укрытие.
"Мы живем в такое время, когда пренебрежение сигналами тревоги стоит жизни. Раздался соответствующий сигнал – все сразу должны покинуть здание и пройти к ближайшему укрытию", – отметил 29 июня спикер ГСЧС Александр Хорунжий.