В Украине изменились правила получения водительских прав

В МВД заявили, что после теоретических занятий в автошколе сдавать внутренний экзамен не нужно Фото: Рexels.com

"Отныне можно выбрать автошколу, прослушать теоретический курс лекций и получить в автошколе свидетельство о прохождении теоретической подготовки, которое будет действовать один год. При этом внутреннего экзамена нет. После этого [можно] сдать теоретический экзамен в любом сервисном центре МВД", – говорится в сообщении.

Для практических занятий также можно выбрать любую автошколу в другом городе страны. "После обучения нужно сдать внутренний практический экзамен и получить свидетельство о завершении практической подготовки водителей в автошколе, которое действительно два года. И, опять же, в любом сервисном центре МВД можно сдать практический экзамен и получить водительское удостоверение", – отметили в МВД.