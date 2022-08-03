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В Украине изменились правила получения водительских прав

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В МВД заявили, что после теоретических занятий в автошколе сдавать внутренний экзамен не нужно
В МВД заявили, что после теоретических занятий в автошколе сдавать внутренний экзамен не нужно
Фото: Рexels.com

Министерство внутренних дел Украины внесло изменения в алгоритм получения водительского удостоверения. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в Telegram 3 августа.

"Отныне можно выбрать автошколу, прослушать теоретический курс лекций и получить в автошколе свидетельство о прохождении теоретической подготовки, которое будет действовать один год. При этом внутреннего экзамена нет. После этого [можно] сдать теоретический экзамен в любом сервисном центре МВД", – говорится в сообщении.

Для практических занятий также можно выбрать любую автошколу в другом городе страны. "После обучения нужно сдать внутренний практический экзамен и получить свидетельство о завершении практической подготовки водителей в автошколе, которое действительно два года. И, опять же, в любом сервисном центре МВД можно сдать практический экзамен и получить водительское удостоверение", – отметили в МВД.  

Контекст:

Изменения алгоритма получения прав в Главном сервисном центре МВД анонсировали в конце июля.

"Во время военного положения стало очень важным применение принципа экстерриториальности при сдаче теоретической и практической части. Граждане, которые переехали в другой город, получат возможность сдать практический экзамен в любом центре МВД, а не только там, где они сдали теорию“, – подчеркивал руководитель сервисного центра Евгений Моисеенко.

Изменения также помогут в решении "типичной проблемы", когда человек не смог забрать напечатанное удостоверение. "Мы юридически закрепили возможность забрать удостоверение в любом центре МВД", – добавил он. 

Теги: МВД, Украина, закон, экзамен, водительские права, сервис
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