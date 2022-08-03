В Украине изменились правила получения водительских прав

"Отныне можно выбрать автошколу, прослушать теоретический курс лекций и получить в автошколе свидетельство о прохождении теоретической подготовки, которое будет действовать один год. При этом внутреннего экзамена нет. После этого [можно] сдать теоретический экзамен в любом сервисном центре МВД", – говорится в сообщении.
Для практических занятий также можно выбрать любую автошколу в другом городе страны. "После обучения нужно сдать внутренний практический экзамен и получить свидетельство о завершении практической подготовки водителей в автошколе, которое действительно два года. И, опять же, в любом сервисном центре МВД можно сдать практический экзамен и получить водительское удостоверение", – отметили в МВД.
Изменения алгоритма получения прав в Главном сервисном центре МВД анонсировали в конце июля.
"Во время военного положения стало очень важным применение принципа экстерриториальности при сдаче теоретической и практической части. Граждане, которые переехали в другой город, получат возможность сдать практический экзамен в любом центре МВД, а не только там, где они сдали теорию“, – подчеркивал руководитель сервисного центра Евгений Моисеенко.
Изменения также помогут в решении "типичной проблемы", когда человек не смог забрать напечатанное удостоверение. "Мы юридически закрепили возможность забрать удостоверение в любом центре МВД", – добавил он.