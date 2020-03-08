Водительские права в приложении "Дія" получили 760 тыс. человек

С начала февраля приложение "Дія" скачали 1,75 млн украинцев, сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Водительские права в приложении "Дія" получили 757,8 тыс. украинцев, свидетельства о регистрации транспортного средства – более 624 тыс. Об этом в Telegram 7 марта сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"На этот момент "Дію" установили 1 756 160 украинцев. Запросов на получение прав – 1 428 812; выданных прав – 757 815 (53%); запросов на получение техпаспорта – 1 428 792; выданных техпаспортов – 624 105 (44%)", – написал Федоров.

Вице-премьер добавил, что Министерство цифровой трансформации и Министерство внутренних дел работают "над улучшением данных в реестрах, чтобы у каждого была возможность пользоваться сервисом".

"На сегодня конверсия по результатам онлайн-услуги по верификации удостоверения в сервисных центрах МВД составляет 35%. Мы стремимся увеличить этот показатель", – отметил Федоров.

Министр выразил надежду, что в течение нескольких недель конверсия увеличится в 1,5 раза.

Мобильное приложение "Дія" запустили 6 февраля. С помощью этой программы украинцы смогут хранить личные документы в электронном виде и в будущем получить доступ ко всем государственным онлайн-сервисам.

На начальном этапе в приложении доступны водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства (при этом отображаются только документы, выданные после 2013 года; если права или техпаспорт выданы раньше, нужно пройти дополнительную верификацию в кабинете на сайте Главного сервисного центра МВД, однако запросы могут рассматриваться больше месяца).

Впоследствии в приложении появится возможность добавить внутренний и заграничный паспорта, ID-карту, а также цифровые версии студенческого и ученического билетов.

Подробнее о том, как пользоваться приложением и зачем оно необходимо, можно прочесть в материале издания "ГОРДОН".