"Укрзалізниця" изменила график движения "Интерсити+"

"Перемышль: вечернее прибытие в Киев поезда №706 смещено более чем на два часа раньше – на 19.50 вместо 22.06. Следовательно, уехать с вокзала общественным транспортом стало намного легче, чем непосредственно перед комендантским часом", – говорится в сообщении.

Рейс №722 "Киев – Харьков" тоже будет прибывать на два часа раньше – в 11.48.

Поезд №731 "Днепр – Киев" сократил продолжительность поездки на полтора часа.

Рейс №774 "Шостка – Киев" прибывает в 17.05, а не в 15.50, как раньше.

"Винница – Чернигов: вечернее прибытие в Чернигов сместилось на полчаса раньше, чуть подальше от комендантского", – отметили в "Укрзалізниці".

"Бойковский экспресс" в Славск будет выезжать из Киева в 6.20 и прибывать во Львов уже в 12.02.