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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Стабилизационные меры завершены на 4 тыс. км² освобожденной территории и продолжаются примерно на такой же площади – Зеленский

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На деоккупированных территориях еще ищут остатки россиян, диверсионных групп, задерживают коллаборантов
На деоккупированных территориях еще ищут остатки россиян, диверсионных групп, задерживают коллаборантов
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Вместе с украинскими войсками на деоккупированную территорию заходит и "обычная, нормальная жизнь", в Балаклее и Граково Харьковской области уже начали выдавать пенсии. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский 13 сентября в вечернем обращении, опубликованном Офисом президента.

Президент рассказал, что провел сегодня очередное заседание ставки верховного главнокомандующего, "первый и главный вопрос" на котором был – доклады командующих по направлениям. Также на заседании рассмотрели проект бюджета сектора безопасности и обороны на 2023 год и проанализировали ситуацию на освобожденной территории Украины.

"По состоянию на данный момент стабилизационные мероприятия завершены в районах общей площадью более 4 тыс. км², еще примерно на такой же освобожденной территории стабилизация продолжается. Выявляются остатки оккупантов, диверсионных групп, задерживаются коллаборанты, возвращается полная безопасность", – сказал Зеленский. 

Он отметил, что пограничникам поручено обеспечить охрану государственной границы на освобожденной территории.

"Очень важно, что вместе с нашими войсками, с нашим флагом на деоккупированную территорию заходит и обычная, нормальная жизнь. Как пример – в Балаклее, в Граково уже началась выдача пенсий сразу за пять месяцев, за то время, когда мы просто не могли осуществить выплаты из-за оккупации. И все украинские пенсионеры на освободившейся территории получат выплаты. Украина всегда выполняет свои социальные обязательства перед людьми", – подчеркнул президент.

Он еще раз поблагодарил всех украинских бойцов, которые обеспечили "столь масштабный и быстрый разгром оккупантов" на территории Харьковской области.

"Кстати, подписал сегодня очередной указ о награждении наших воинов. 153 участника боевых действий отмечены государственными наградами, из них 12 – посмертно. Все – за храбрость в боях на востоке нашей страны – на Харьковщине, на Донбассе", – добавил Зеленский. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Вечером 12 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ освободили от оккупантов уже более 6 тыс. км² территории Украины.

В Харьковской области ВСУ за неделю освободили 300 населенных пунктов, сообщила 13 сентября замминистра обороны Анна Маляр. В частности, освобождена Балаклея. Украинские подразделения зашли в Купянск и Изюм.

Также украинские военные освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта на юге, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".

Мэр Изюма Валерий Марченко отмечал 12 сентября, что в городе еще проходят "зачистка и фильтрация", ищут спрятавшихся вражеских солдат.

Теги: пенсии, Харьковская область, пограничники, Владимир Зеленский, война России против Украины, пенсионеры, Балаклея, пенсия, деоккупация, контрнаступление
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