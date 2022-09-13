Стабилизационные меры завершены на 4 тыс. км² освобожденной территории и продолжаются примерно на такой же площади – Зеленский

Президент рассказал, что провел сегодня очередное заседание ставки верховного главнокомандующего, "первый и главный вопрос" на котором был – доклады командующих по направлениям. Также на заседании рассмотрели проект бюджета сектора безопасности и обороны на 2023 год и проанализировали ситуацию на освобожденной территории Украины.

"По состоянию на данный момент стабилизационные мероприятия завершены в районах общей площадью более 4 тыс. км², еще примерно на такой же освобожденной территории стабилизация продолжается. Выявляются остатки оккупантов, диверсионных групп, задерживаются коллаборанты, возвращается полная безопасность", – сказал Зеленский.

Он отметил, что пограничникам поручено обеспечить охрану государственной границы на освобожденной территории.

"Очень важно, что вместе с нашими войсками, с нашим флагом на деоккупированную территорию заходит и обычная, нормальная жизнь. Как пример – в Балаклее, в Граково уже началась выдача пенсий сразу за пять месяцев, за то время, когда мы просто не могли осуществить выплаты из-за оккупации. И все украинские пенсионеры на освободившейся территории получат выплаты. Украина всегда выполняет свои социальные обязательства перед людьми", – подчеркнул президент.

Он еще раз поблагодарил всех украинских бойцов, которые обеспечили "столь масштабный и быстрый разгром оккупантов" на территории Харьковской области.

"Кстати, подписал сегодня очередной указ о награждении наших воинов. 153 участника боевых действий отмечены государственными наградами, из них 12 – посмертно. Все – за храбрость в боях на востоке нашей страны – на Харьковщине, на Донбассе", – добавил Зеленский.

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