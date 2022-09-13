Жданов о "каскадной панике" оккупантов: Темпы отступления были так безумны, что мы не успевали за ними продвигаться

По мнению Жданова, после того, как украинцы вскрыли первую линию обороны оккупантов, оказалось, что за ней ничего не было.

"Были отдельные гарнизоны, которые занимали какие-то городки и из которых они начали убегать. Там, вероятнее всего, была каскадная паника", – заявил эксперт.

Он считает это показателем того, что российские войска не собирались переходить к "глухой" обороне.

"Я так понимаю, они ожидали резервов и приказа на продолжение наступления: они обустроили первую линию обороны, дальше обороны не было и не было опорных ячеек, они даже не выполнили уставы, по которым они учились, как нужно воевать, поэтому когда мы прорвали первую линию, дальше пошла волна паники", – поясняет Жданов.

Когда до очередных позиций оккупантов доносилось известие, что ВСУ на подходе, они бросали позицию и убегали, отмечает он. Кроме того, по данным эксперта, ВСУ применяли боеприпасы с агитационными листовками с призывом к российским военным не сопротивляться. А если те оказывали сопротивление, их ликвидировали.

"Если нет, то они просто собирались и убегали. Так произошло в Купянске, Балаклее, Изюме [Харьковской области]. Я думал, что мы хоть в Изюме окружим их, а они бросили все, что можно было оставить, сели в грузовики, пособирали у местного населения автомобили, велосипеды и скрылись. Темпы отступления были так безумны, что мы не успевали за ними продвигаться", – подытожил Жданов.