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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жданов о "каскадной панике" оккупантов: Темпы отступления были так безумны, что мы не успевали за ними продвигаться

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Россияне, убегая из Харьковской области, бросали и разбитую, и целую технику
Россияне, убегая из Харьковской области, бросали и разбитую, и целую технику
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Реакцию российских войск на контрнаступление ВСУ в Харьковской области правильнее называть не "каскадным обвалом обороны", а "каскадной паникой". Такое мнение украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов высказал 13 сентября в интервью ТСН.

По мнению Жданова, после того, как украинцы вскрыли первую линию обороны оккупантов, оказалось, что за ней ничего не было.

"Были отдельные гарнизоны, которые занимали какие-то городки и из которых они начали убегать. Там, вероятнее всего, была каскадная паника", – заявил эксперт.

Он считает это показателем того, что российские войска не собирались переходить к "глухой" обороне.

"Я так понимаю, они ожидали резервов и приказа на продолжение наступления: они обустроили первую линию обороны, дальше обороны не было и не было опорных ячеек, они даже не выполнили уставы, по которым они учились, как нужно воевать, поэтому когда мы прорвали первую линию, дальше пошла волна паники", – поясняет Жданов.

Когда до очередных позиций оккупантов доносилось известие, что ВСУ на подходе, они бросали позицию и убегали, отмечает он. Кроме того, по данным эксперта, ВСУ применяли боеприпасы с агитационными листовками с призывом к российским военным не сопротивляться. А если те оказывали сопротивление, их ликвидировали.

"Если нет, то они просто собирались и убегали. Так произошло в Купянске, Балаклее, Изюме [Харьковской области]. Я думал, что мы хоть в Изюме окружим их, а они бросили все, что можно было оставить, сели в грузовики, пособирали у местного населения автомобили, велосипеды и скрылись. Темпы отступления были так безумны, что мы не успевали за ними продвигаться", – подытожил Жданов.

Контекст:

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Вечером 12 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ освободили от оккупантов уже более 6 тыс. км² территории Украины.

В Харьковской области ВСУ за неделю освободили 300 населенных пунктов в Харьковской области, сообщила 13 сентября замминистра обороны Анна Маляр. В частности, освобождена Балаклея. Украинские подразделения зашли в Купянск и Изюм.

12 сентября издание "Forbes Украина" подсчитало, что в ходе украинского контрнаступления оккупанты потеряли техники на ;S670 млн.

13 сентября Маляр уточнила, что ВСУ освободили вдвое больше территории Харьковской области, чем было объявлено официально.

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