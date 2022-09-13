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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные деоккупировали Липцы, Глубокое и Стрелечье

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В Харьковской области украинские военные освободили Липцы, Стрелечье и Глубокое
В Харьковской области украинские военные освободили Липцы, Стрелечье и Глубокое
Скриншот 247 окремий батальйон / Facebook

Украинские военные освободили от российских оккупантов находящиеся недалеко от границы с Россией населенные пункты Липцы, Глубокое и Стрелечье в Харьковской области. Об этом 13 сентября сообщил 247-й отдельный батальон в Facebook.

"Это наша земля. Она есть, была и будет Украиной. Никакого "русского мира" здесь не будет. Мы выгоним оккупантов из каждого украинского города и села", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/247tro/videos/1437646340044310/

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. Им не удалось захватить Харьков, однако они ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по областному центру и другим населенным пунктам области.

В начале сентября украинские военные начали контрнаступление, в том числе на харьковском направлении. За последние дни ВСУ взяли под контроль десятки населенных пунктов Харьковской области. В частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей.

11 сентября Генштаб ВСУ проинформировал, что украинские подразделения зашли в Купянскпродолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов.

13 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские военные начиная с 6 сентября уже освободили более 300 населенных пунктов в Харьковской области.

Теги: Россия, Украина, Харьковская область, ВСУ, война России против Украины, деоккупация, контрнаступление, вторжение России в Украину
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