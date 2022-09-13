Почти половина всего госбюджета-2023 будет направлена на сектор безопасности и обороны – Шмыгаль

Шмыгаль: Из каждой бюджетной гривны 50 копеек уйдет на армию и безопасность, еще 35 копеек – на социальные выплаты, медицину и образование Фото: kmu.gov.ua

"Бюджет 2023 года — это бюджет для победы. Уже сейчас мы честно говорим обществу, что год будет непростым. Война – это дорого. Очень дорого. В бюджете, который мы подаем [в парламент], есть один главный приоритет – оборона и безопасность нашей страны. 1,136 трлн грн, или почти 50% всего бюджета, будет направлено именно для сектора безопасности и обороны", – сказал Шмыгаль.

По его словам, в эту сумму входят зарплаты военных, обеспечение армии, ремонт и закупка техники и оружия "и многие другие важные для обороны вещи".

Премьер отметил, что если сравнить с проектом бюджета, который правительство подавало в прошлом году, расходы на безопасность и оборону вырастут более чем в четыре раза.

"Второй приоритет – социальные программы. Пенсии, субсидии, помощь малоимущим семьям, выплаты внутренне перемещенным лицам, расходы на медицину и образование – это еще 35% всех расходов в проекте бюджета. Это более 800 млрд грн", – сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что правительство будет увеличивать помощь адресно именно тем, кто в этом больше нуждается. В частности, предусмотрено увеличение финансирования Пенсионного фонда из бюджета на более чем 30 млрд грн.

"Другими словами: из каждой бюджетной гривны 50 копеек уйдет на армию и безопасность, еще 35 копеек – на социальные выплаты, медицину и образование. Все ясно и прозрачно. Все остальные расходы будут сокращаться", – пояснил Шмыгаль.

Главная статья экономии, по словам премьера, – это уменьшение расходов на органы государственной власти.

"Мы уменьшаем количество чиновников, урезаем зарплаты и премии. За исключением силовых структур, расходы на содержание органов государственной власти будут сокращены на 11,6 млрд грн по сравнению с 2022 годом", – заявил он.

В рамках бюджета 2023 года власти также создают бюджетный Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии в размере не менее 19 млрд грн. В нем планируют аккумулировать конфискованные средства России и россиян, а также международную помощь на быстрое восстановление. Также предусмотрена дополнительная дотация на компенсацию расходов для местных бюджетов в связи с войной в размере 24 млрд грн.

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