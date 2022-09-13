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Кабмин Украины утвердил проект госбюджета на 2023 год

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Кабмин утвердил проект бюджета и теперь должен внести его в Раду
Кабмин утвердил проект бюджета и теперь должен внести его в Раду
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины поддержал разработанный Минфином проект государственного бюджета на 2023 год. Об этом сообщил в Facebook 13 сентября министр финансов Сергей Марченко.

Он подчеркнул, что документ разрабатывался для воюющей страны.

"Госбюджет 2023 – это бюджет страны, которая станет сильнее, укрепит свою обороноспособность, сможет восстанавливаться после нанесенного ущерба из-за российской вооруженной агрессии, а также заботиться о нуждающихся гражданах", – написал министр.

https://www.facebook.com/sergey.marchenko.54/posts/pfbid02J8AooKWACRCTr7tgtE8QuMXovkMPXrJ56JJUAJ8sJW6gxMWwBTbZjjCs7vgKaq6El

Согласно Бюджетному кодексу, правительство должно внести проект госбюджета в Верховную Раду до 15 сентября.

Контекст:

Госбюджет 2022 года почти наполовину наполняется за счет международных грантов и кредитов от внешних партнеров.

После того как Рада 15 августа поддержала увеличение оборонных расходов госбюджета на 270 млрд грн, общие расходы на безопасность и оборону в 2022 году составили 1,2 трлн грн, отметил нардеп от "Голоса", первый замглавы налогового комитета парламента Ярослав Железняк.

8 августа премьер-министр Денис Шмыгаль назвал приоритетами госбюджета на 2023 год макрофинансовую стабильность, финансирование Вооруженных сил и поддержку людей. По словам министра финансов, бюджет на 2023 год будет невероятно жестким.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на сектор безопасности Украины в 2023 году будет направлено более 1 трлн грн, "это будет приоритет №1". По его словам, социальные обязательства должны быть обеспечены в полном объеме, а все некритические расходы государства – сокращены.

Теги: Кабинет Министров, госбюджет, экономика, бюджет, правительство, Министерство финансов, финансы, Сергей Марченко, Кабмин, Минфин
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