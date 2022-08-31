Гетманцев: На армию мы будем выделять средства, даже если денег не будет ни на что

"У нас очевидные приоритеты – это армия, и на армию мы будем выделять средства постоянно, армия всегда будет получать то, что необходимо. Даже если денег не будет ни на что. Это абсолютный приоритет. Однако я убежден в том, что до сокращения сверхчувствительных социальных расходов не дойдет", – сказал он.

По данным нардепа, в первом полугодии 2022 года "42% расходов сводного бюджета шло на войну, где-то более 41% – на социалку, 8% – на обслуживание долга".

"Все остальное идет где-то на поддержание экономики, где-то на ЖКХ, другие программы, которые едва ли финансируются", – отметил Гетманцев.

По его словам, благодаря детенизации в Украине произошло "перевыполнение доходов государственного бюджета налоговой за семь месяцев".

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