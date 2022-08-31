Гетманцев: На армию мы будем выделять средства, даже если денег не будет ни на что

"У нас очевидные приоритеты – это армия, и на армию мы будем выделять средства постоянно, армия всегда будет получать то, что необходимо. Даже если денег не будет ни на что. Это абсолютный приоритет. Однако я убежден в том, что до сокращения сверхчувствительных социальных расходов не дойдет", – сказал он.
По данным нардепа, в первом полугодии 2022 года "42% расходов сводного бюджета шло на войну, где-то более 41% – на социалку, 8% – на обслуживание долга".
"Все остальное идет где-то на поддержание экономики, где-то на ЖКХ, другие программы, которые едва ли финансируются", – отметил Гетманцев.
По его словам, благодаря детенизации в Украине произошло "перевыполнение доходов государственного бюджета налоговой за семь месяцев".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного вторжения России в Украину многие предприятия страны были разрушены или закрылись. По прогнозам Нацбанка Украины, озвученным 18 мая, падение экономики Украины на 30% в этом году из-за войны – самый оптимистичный сценарий.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозировало, что в 2022 году падение экономики Украины из-за российского вторжения составит 33%.
Госбюджет 2022 почти наполовину наполняется за счет международных грантов и кредитов от внешних партнеров.
8 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетами государственного бюджета на 2023 год макрофинансовую стабильность, финансирование Вооруженных сил и поддержку людей.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно, также он сказал, что сейчас ежемесячный дефицит бюджета составляет $5 млрд.
По информации Министерства финансов Украины, страна за месяц боевых действий в войне с Россией тратит около $10 млрд.
15 августа Верховная Рада поддержала увеличение оборонных расходов на 270 млрд грн.