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Гетманцев: На армию мы будем выделять средства, даже если денег не будет ни на что

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42% расходов сводного бюджета шло в первом полугодии на войну, отметил Гетманцев
42% расходов сводного бюджета шло в первом полугодии на войну, отметил Гетманцев
Фото: Данило Гетманцев / Facebook

Финансирование армии для Украины – абсолютный приоритет. Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил "РБК-Украина" в интервью, которое опубликовано 31 августа.

"У нас очевидные приоритеты – это армия, и на армию мы будем выделять средства постоянно, армия всегда будет получать то, что необходимо. Даже если денег не будет ни на что. Это абсолютный приоритет. Однако я убежден в том, что до сокращения сверхчувствительных социальных расходов не дойдет", – сказал он.

По данным нардепа, в первом полугодии 2022 года "42% расходов сводного бюджета шло на войну, где-то более 41% – на социалку, 8% – на обслуживание долга".

"Все остальное идет где-то на поддержание экономики, где-то на ЖКХ, другие программы, которые едва ли финансируются", – отметил Гетманцев.

По его словам, благодаря детенизации в Украине произошло "перевыполнение доходов государственного бюджета налоговой за семь месяцев".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину многие предприятия страны были разрушены или закрылись. По прогнозам Нацбанка Украины, озвученным 18 мая, падение экономики Украины на 30% в этом году из-за войны – самый оптимистичный сценарий.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозировало, что в 2022 году падение экономики Украины из-за российского вторжения составит 33%.

Госбюджет 2022 почти наполовину наполняется за счет международных грантов и кредитов от внешних партнеров.

8 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетами государственного бюджета на 2023 год макрофинансовую стабильность, финансирование Вооруженных сил и поддержку людей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно, также он сказал, что сейчас ежемесячный дефицит бюджета составляет $5 млрд.

По информации Министерства финансов Украины, страна за месяц боевых действий в войне с Россией тратит около $10 млрд.

15 августа Верховная Рада поддержала увеличение оборонных расходов на 270 млрд грн.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: госбюджет, армия, война, экономика, бюджет, Вооруженные силы Украины, оборона, вторжение, война России против Украины, финансы, финансирование, расходы, Даниил Гетманцев, нардеп
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