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Экономика Украины в 2022 году упадет на 33%, инфляция превысит 30% – Fitch

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Рейтинговое агентство Fitch прогнозирует небольшой рост экономики Украины в 2023 году
Рейтинговое агентство Fitch прогнозирует небольшой рост экономики Украины в 2023 году
Фото: pixabay.com

В 2022 году падение экономики Украины из-за российского вторжения составит 33%, говорится в прогнозе международного рейтингового агентства Fitch Ratings, опубликованном 17 августа.

В 2023 году, прогнозирует агентство, украинская экономика может незначительно вырасти – примерно на 4%.

Аналитики считают, что инфляция в Украине ускорится с 22,2% в июле до 30% к концу года из-за эмиссии и девальвации гривны, продолжающихся сбоев в цепочках поставок и слабой денежно-кредитной политики. В 2023-м инфляция останется высокой – на уровне 20%.

Среди других факторов, которые будут оказывать негативное влияние на экономику, агентство называет выезд украинцев за границу (чистый миграционный отток составил 6,1 млн человек) и ущерб инфраструктуре примерно на $100 млрд (75% ВВП).

Также в Fitch подсчитали, что к концу июля валютные резервы сократились на $5,7 млрд – до $22,4 млрд. Агентство прогнозирует, что дефицит госбюджета вырастет до 28,6% ВВП в 2022 году и в 2023 году будет оставаться на довольно высоком уровне – 21,9% – из-за продолжающихся военных действий и необходимости восстановления критически важной инфраструктуры. При этом источники финансирования бюджета остаются неопределенными, и способность Украины удовлетворить свои финансовые потребности будет во многом зависеть от многосторонней международной поддержки, подчеркнули в агентстве.

Общий объем государственного долга вырастет до 94% ВВП в 2022 году и до 103% к концу 2023 года, считают в Fitch.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину многие предприятия страны были разрушены или закрылись. По прогнозам Нацбанка Украины, озвученным 18 мая, падение экономики Украины на 30% в этом году из-за войны – самый оптимистичный сценарий.

Теги: Украина, экономика, война России против Украины
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