ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Fitch прогнозирует, что война в Украине будет продолжаться минимум до 2023 года
Fitch прогнозирует, что война в Украине будет продолжаться минимум до 2023 года
Фото: Pixabay.com

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте с уровня RD (ограниченный дефолт) до CC (вероятный дефолт). Об этом говорится в заявлении Fitch, опубликованном 17 августа.

Изменение рейтинга вызвано успешной реструктуризацией госдолга, которую Украина провела 11 августа, отметили в агентстве. 

При этом отмечается, что рейтинг CC "отражает нерешенные риски устойчивости долга, связанные со вторжением России в Украину".

Аналитики прогнозируют, что война будет продолжаться до 2023 года, что приведет к росту государственного долга более чем до 100% ВВП, в связи с чем возможна "более широкая реструктуризация государственного долга, хотя ее сроки не определены".

Контекст:

30 июня агентство Bloomberg сообщало, что Украина изучает возможность реструктуризации долга на фоне ограниченных источников финансирования бюджета в условиях войны.

20 июля Кабинет Министров Украины предложил держателям еврооблигаций с 1 августа отсрочить все выплаты по ним и сроки погашения на два года, сохранив текущие ставки доходности.

11 августа Минфин Украины сообщил, что кредиторы согласились отсрочить выплаты до 2024 года.

Теги: Украина, экономика, дефолт, Fitch, еврооблигации, война России против Украины, кредитный рейтинг
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Совсем пронюхала мозги", "Дура старая". Лолита снялась в оккупированном Крыму
"Совсем пронюхала мозги", "Дура старая". Лолита снялась в оккупированном Крыму
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в центре Киева с широко расставленными ногами
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в центре Киева с широко расставленными ногами
"Здорово! Хочется больше таких картинок!" Макаревич показал свои новые картины российской реальности
"Здорово! Хочется больше таких картинок!" Макаревич показал свои новые картины российской реальности
"Очень горжусь нашими героями". Приходько выступила для украинских защитников. Фото
"Очень горжусь нашими героями". Приходько выступила для украинских защитников. Фото
49-летняя Клум показала романтическое фото с 32-летним мужем
49-летняя Клум показала романтическое фото с 32-летним мужем
Участник второго сезона шоу "Холостячки" совершил каминг-аут и показал поцелуй со своим избранником. Злата Огневич отреагировала
Участник второго сезона шоу "Холостячки" совершил каминг-аут и показал поцелуй со своим избранником. Злата Огневич отреагировала
"Ситуация не из приятных, но я выбежала такая счастливая". Дорофеева рассказала, почему ее обрадовала оплата штрафа в Украине
"Ситуация не из приятных, но я выбежала такая счастливая". Дорофеева рассказала, почему ее обрадовала оплата штрафа в Украине
"Абсолютный перебор!", "Чудесно!" 64-летняя Мадонна показала сюрреалистическую вечеринку с участием своих детей
"Абсолютный перебор!", "Чудесно!" 64-летняя Мадонна показала сюрреалистическую вечеринку с участием своих детей
"Шок-контент". Мишина рассказала, как оставаться стройной и показала, как выглядела раньше
"Шок-контент". Мишина рассказала, как оставаться стройной и показала, как выглядела раньше
"За флагом видно животик", "Настя беременна". В сети обсуждают свежее фото Каменских, сделанное в Украине
"За флагом видно животик", "Настя беременна". В сети обсуждают свежее фото Каменских, сделанное в Украине
"Сексуальная русалка". Амбросио с верхнего ракурса показала фигуру в бикини
"Сексуальная русалка". Амбросио с верхнего ракурса показала фигуру в бикини
"Наконец-то все дома". Решетник показал всех своих детей после возвращения в Киев
"Наконец-то все дома". Решетник показал всех своих детей после возвращения в Киев
Жена футболиста Зинченко приехала из Великобритании в Украину и обратилась к ВСУ
Жена футболиста Зинченко приехала из Великобритании в Украину и обратилась к ВСУ
"Ты можешь донатить, но подонок скажет, что ты делаешь это ради самопиара". Дочь Филатова резко высказалась в адрес хейтеров
"Ты можешь донатить, но подонок скажет, что ты делаешь это ради самопиара". Дочь Филатова резко высказалась в адрес хейтеров
"Мисс Вселенная" разрешил матерям и замужним женщинам бороться за титул. Лишившаяся короны из-за материнства Дидусенко прокомментировала
"Мисс Вселенная" разрешил матерям и замужним женщинам бороться за титул. Лишившаяся короны из-за материнства Дидусенко прокомментировала
  Горбунов обсудил кулинарные способности Осадчей и рассказал, когда она готовила в последний раз
  Горбунов обсудил кулинарные способности Осадчей и рассказал, когда она готовила в последний раз
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
48-летняя жена Виталия Кличко после его заявления о разводе озвучила причину этого решения (474225)
2
"Красавица, как всегда". 55-летняя Хайек в полный рост снялась в бикини (110342)
3
В сети рассказали, какая Никитюк в обычной жизни, и показали уличное фото со звездой (81656)
4
"Красавица!", "Очень эффектная". 40-летняя Мейхер снялась в ультрамини. Фото (58244)
5
Гордон показал, откуда произошел символ российских оккупантов "Z" (51651)
6
63-летняя Мадонна подняла топ перед камерой. Фото (50376)
7
alyona alyona показала, как сейчас выглядит. Поклонники заметили, что 31-летняя певица заметно постройнела. Фото до и после (41309)
8
Жена министра обороны Украины Резникова высказалась о президентских амбициях мужа (40471)
 
 
 
 