Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг Украины

Изменение рейтинга вызвано успешной реструктуризацией госдолга, которую Украина провела 11 августа, отметили в агентстве.

При этом отмечается, что рейтинг CC "отражает нерешенные риски устойчивости долга, связанные со вторжением России в Украину".

Аналитики прогнозируют, что война будет продолжаться до 2023 года, что приведет к росту государственного долга более чем до 100% ВВП, в связи с чем возможна "более широкая реструктуризация государственного долга, хотя ее сроки не определены".

Контекст:

30 июня агентство Bloomberg сообщало, что Украина изучает возможность реструктуризации долга на фоне ограниченных источников финансирования бюджета в условиях войны.

20 июля Кабинет Министров Украины предложил держателям еврооблигаций с 1 августа отсрочить все выплаты по ним и сроки погашения на два года, сохранив текущие ставки доходности.

11 августа Минфин Украины сообщил, что кредиторы согласились отсрочить выплаты до 2024 года.