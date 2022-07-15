Fitch понизил рейтинг "Нафтогазу" до преддефолтного уровня

"Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента [...] после того, как компания запросила согласие на отсрочку обслуживания долга по своим еврооблигациям, в том числе по погашаемым 19 июля 2022 года. Мы рассматриваем ходатайство как обмен проблемных долгов в соответствии с критериями Fitch, учитывая, что реструктуризация повлечет за собой существенное сокращение сроков и проводится во избежание неплатежеспособности", – говорится в сообщении.

РДЭ уровня С – это последний перед "дефолтным" уровнем D.

Рейтинговое агентство отмечает, что на деятельность "Нафтогазу" повлияло открытое вторжение в Украину российских войск.

"Это вызвало неопределенность в отношении наших финансовых прогнозов деятельности компании. Ее позиция по ликвидности очень слабая и в том числе связана с необходимостью покупать на рынке дополнительные объемы природного газа к зимнему сезону. Отсрочка выплаты процентов и купонов должна позволить "Нафтогазу" закупить больше газа, чтобы лучше подготовиться к зимнему сезону", – объяснил Fitch Ratings.

Агентство написало, что до 19 июля "Нафтогаз" должен выплатить $335 млн.

"Экономическая правда" предполагает, что Fitch, "вероятно, понизит рейтинг "Нафтогазу" до RD (ограниченный дефолт) после исполнения сделки об отсрочке, после чего проведет еще одну переоценку компании.