Fitch понизил рейтинг "Нафтогазу" до преддефолтного уровня

"Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента [...] после того, как компания запросила согласие на отсрочку обслуживания долга по своим еврооблигациям, в том числе по погашаемым 19 июля 2022 года. Мы рассматриваем ходатайство как обмен проблемных долгов в соответствии с критериями Fitch, учитывая, что реструктуризация повлечет за собой существенное сокращение сроков и проводится во избежание неплатежеспособности", – говорится в сообщении.
РДЭ уровня С – это последний перед "дефолтным" уровнем D.
Рейтинговое агентство отмечает, что на деятельность "Нафтогазу" повлияло открытое вторжение в Украину российских войск.
"Это вызвало неопределенность в отношении наших финансовых прогнозов деятельности компании. Ее позиция по ликвидности очень слабая и в том числе связана с необходимостью покупать на рынке дополнительные объемы природного газа к зимнему сезону. Отсрочка выплаты процентов и купонов должна позволить "Нафтогазу" закупить больше газа, чтобы лучше подготовиться к зимнему сезону", – объяснил Fitch Ratings.
Агентство написало, что до 19 июля "Нафтогаз" должен выплатить $335 млн.
"Экономическая правда" предполагает, что Fitch, "вероятно, понизит рейтинг "Нафтогазу" до RD (ограниченный дефолт) после исполнения сделки об отсрочке, после чего проведет еще одну переоценку компании.
Глава "Нафтогазу" Юрий Витренко заявлял, что, исходя из правительственной задачи накопить к осенне-зимнему периоду 19 млрд м³ газа, импортировать придется примерно 6 млрд м³, для чего "Нафтогазу" понадобится до $8 млрд.