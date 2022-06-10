"Нафтогаз" уволил советника Витренко после информации о покупке им Bentley за $0,5 млн

"Олег Диденко уволен из НАК "Нафтогаз України". Компания не комментирует и не несет ответственности за личную жизнь сотрудников", – говорится в сообщении.

Это случилось после того, как народный депутат от "Батьківщини" Алексей Кучеренко 10 июня опубликовал в Facebook информацию о приобретении Диденко автомобиля Bentley за $500 тыс.

"Олег Диденко, советник главы правления "Нафтогазу" Юрия Витренко… в разгар войны покупает новый Bentley за $0,5 млн, никого не стесняется. В конце июля прошлого года купил Mercedes "кубик" за $300 тыс., оформил тогда на маму, по-видимому, еще был осторожным, – написал Кучеренко. – Я обращаю особое внимание воинов ВСУ, которым сейчас очень и очень тяжело: сколько амуниции можно было бы приобрести на эти деньги?"