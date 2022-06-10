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"Нафтогаз" уволил советника Витренко после информации о покупке им Bentley за $0,5 млн

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Диденко в разгар войны купил новый Bentley за $0,5 млн, сообщил Кучеренко
Диденко в разгар войны купил новый Bentley за $0,5 млн, сообщил Кучеренко
Фото: bentleymotors.com

НАК "Нафтогаз України" уволила Олега Диденко с должности советника главы правления компании. Об этом 10 июня сообщается в Telegram НАК.

"Олег Диденко уволен из НАК "Нафтогаз України". Компания не комментирует и не несет ответственности за личную жизнь сотрудников", – говорится в сообщении.

Это случилось после того, как народный депутат от "Батьківщини" Алексей Кучеренко 10 июня опубликовал в Facebook информацию о приобретении Диденко автомобиля Bentley за $500 тыс.

"Олег Диденко, советник главы правления "Нафтогазу" Юрия Витренко… в разгар войны покупает новый Bentley за $0,5 млн, никого не стесняется. В конце июля прошлого года купил Mercedes "кубик" за $300 тыс., оформил тогда на маму, по-видимому, еще был осторожным, – написал Кучеренко. – Я обращаю особое внимание воинов ВСУ, которым сейчас очень и очень тяжело: сколько амуниции можно было бы приобрести на эти деньги?"

https://www.facebook.com/Kucherenko2020/posts/2593949057407313

Контекст:

До назначения на должность советника Витренко Диденко в 2014–2020 годах руководил дочерней компанией "Нафтогазу" – "Газ Украины", отмечает "Укринформ".

В конце апреля Кабмин Украины переназначил Витренко главой "Нафтогазу" еще на год.

Теги: Украина, НАК Нафтогаз, Алексей Кучеренко, деньги, советник, ВСУ, увольнение, Юрий Витренко, автомобиль, Олег Диденко, покупки, нардеп
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