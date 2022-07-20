Украина попросит держателей евробондов отсрочить платежи на два года – постановление Кабмина

"Конечная дата погашения каждых облигаций отсрочивается на 24 месяца с соответствующей конечной даты погашения облигаций", – написано в документе.

Отсрочка касается также процентного дохода по облигациям, и он в течение 24 месяцев будет продолжать расти.

Согласно документу, держатель евробонда может вернуть свою сумму вместе с основным и дополнительным (за время отсрочки) процентным доходом "в любое время". Если держатель не согласится на отсрочку платежей, Кабмин обслужит бумаги в соответствии с имеющимися условиями.

Постановлением Кабмин поручил Министерству финансов обратиться к владельцам еврооблигаций для согласования таких изменений и согласовать их с бюджетным комитетом Верховной Рады.