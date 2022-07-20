Украина попросит держателей евробондов отсрочить платежи на два года – постановление Кабмина

"Конечная дата погашения каждых облигаций отсрочивается на 24 месяца с соответствующей конечной даты погашения облигаций", – написано в документе.
Отсрочка касается также процентного дохода по облигациям, и он в течение 24 месяцев будет продолжать расти.
Согласно документу, держатель евробонда может вернуть свою сумму вместе с основным и дополнительным (за время отсрочки) процентным доходом "в любое время". Если держатель не согласится на отсрочку платежей, Кабмин обслужит бумаги в соответствии с имеющимися условиями.
Постановлением Кабмин поручил Министерству финансов обратиться к владельцам еврооблигаций для согласования таких изменений и согласовать их с бюджетным комитетом Верховной Рады.
Министр финансов Сергей Марченко в интервью LB.ua 28 марта говорил, что график выплат по внешнему долгу не сложный в этом году, поэтому Украина имеет все возможности даже в военное время обслуживать его. Он отмечал, что правительство хочет быть ответственными по поводу внешних долгов и не рассматривает их реструктуризацию.
В то же время 30 июня агентство Bloomberg сообщало, что Украина изучает возможность реструктуризации долга на фоне ограниченных источников финансирования бюджета в условиях войны, однако решение не ожидается до конца лета. По подсчетам Bloomberg, до 1 сентября Украина должна была бы погасить и выплатить проценты по евробондам на сумму $1,4 млрд.
19 июля о намерении Украины договориться об отсрочке выплат сообщала "Экономическая правда", ссылаясь на источник в правительстве.