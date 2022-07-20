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Украина попросит держателей евробондов отсрочить платежи на два года – постановление Кабмина

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Украина хочет отсрочить выплату по евробондам
Украина хочет отсрочить выплату по евробондам
Фото: National Bank Of Ukraine / Flickr

Кабинет Министров Украины обратится к держателям еврооблигаций с просьбой отсрочить платежи на 24 месяца. Об этом говорится в постановлении правительства №805 от 19 июля.

"Конечная дата погашения каждых облигаций отсрочивается на 24 месяца с соответствующей конечной даты погашения облигаций", – написано в документе.

Отсрочка касается также процентного дохода по облигациям, и он в течение 24 месяцев будет продолжать расти.

Согласно документу, держатель евробонда может вернуть свою сумму вместе с основным и дополнительным (за время отсрочки) процентным доходом "в любое время". Если держатель не согласится на отсрочку платежей, Кабмин обслужит бумаги в соответствии с имеющимися условиями.

Постановлением Кабмин поручил Министерству финансов обратиться к владельцам еврооблигаций для согласования таких изменений и согласовать их с бюджетным комитетом Верховной Рады.

Контекст:

Министр финансов Сергей Марченко в интервью LB.ua 28 марта говорил, что график выплат по внешнему долгу не сложный в этом году, поэтому Украина имеет все возможности даже в военное время обслуживать его. Он отмечал, что правительство хочет быть ответственными по поводу внешних долгов и не рассматривает их реструктуризацию.

В то же время 30 июня агентство Bloomberg сообщало, что Украина изучает возможность реструктуризации долга на фоне ограниченных источников финансирования бюджета в условиях войны, однако решение не ожидается до конца лета. По подсчетам Bloomberg, до 1 сентября Украина должна была бы погасить и выплатить проценты по евробондам на сумму $1,4 млрд.

19 июля о намерении Украины договориться об отсрочке выплат сообщала "Экономическая правда", ссылаясь на источник в правительстве.

Теги: Украина, доходы, облигации, евробонды, еврооблигации, документы, финансы, Кабмин
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