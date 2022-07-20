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Выплаты Украины по еврооблигациям могут отложить на два года – СМИ

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Выплаты могут заморозить до июля 2024 года
Выплаты могут заморозить до июля 2024 года
Фото: depositphotos.com

19 июля Кабинет Министров Украины принял решение об отсрочке платежей по еврооблигациям. Об этом "Экономической правде" рассказал один из участников заседания.

Это решение будет действовать в течение следующих 24 месяцев, то есть фактически выплаты заморожены до июля 2024 года.

Как свидетельствуют данные Министерства финансов, за это время Украина должна погасить три выпуска еврооблигаций на общую сумму $3 млрд без учета процентов по ним и еще по 11 выпускам. Окончательная сумма экономии для страны от принятого решения станет известна после официального объявления.

По словам собеседников издания, правительство также отложило и выплаты по деривативам, то есть по выпущенным в 2015 году ВВП-варрантам.

Кроме того, в условия их выпуска предлагают внести изменение. Ранее предполагалось, что до 2025 года максимальный размер выплат по этому инструменту ограничивался 1% ВВП, а после – без ограничений с учетом темпов роста экономики. Однако решением правительства это условие может выглядеть следующим образом: до конца 2027 года максимальный размер выплат ограничивается 0,5% ВВП.

Решение Кабинета Министров еще должен согласовать парламентский комитет по бюджету.

Контекст:

Министр финансов Сергей Марченко в интервью LB.ua 28 марта говорил, что график выплат по внешнему долгу не сложный в этом году, поэтому Украина имеет все возможности даже в военное время обслуживать его погашение. Он отмечал, что правительство хочет быть ответственными по поводу внешних долгов и не рассматривает их реструктуризацию.

В то же время 30 июня агентство Bloomberg сообщало, что Украина изучает возможность реструктуризации долга на фоне ограниченных источников финансирования бюджета в условиях войны, однако решение не ожидается до конца лета.

Нацбанк в своем июньском отчете о финстабильности отмечал, что сейчас обсуждается возможность предоставления Украине "каникул" для выплат по внешнему долгу.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Кабинет Министров, ВВП, экономика, еврооблигации
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