Выплаты Украины по еврооблигациям могут отложить на два года – СМИ

Это решение будет действовать в течение следующих 24 месяцев, то есть фактически выплаты заморожены до июля 2024 года.

Как свидетельствуют данные Министерства финансов, за это время Украина должна погасить три выпуска еврооблигаций на общую сумму $3 млрд без учета процентов по ним и еще по 11 выпускам. Окончательная сумма экономии для страны от принятого решения станет известна после официального объявления.

По словам собеседников издания, правительство также отложило и выплаты по деривативам, то есть по выпущенным в 2015 году ВВП-варрантам.

Кроме того, в условия их выпуска предлагают внести изменение. Ранее предполагалось, что до 2025 года максимальный размер выплат по этому инструменту ограничивался 1% ВВП, а после – без ограничений с учетом темпов роста экономики. Однако решением правительства это условие может выглядеть следующим образом: до конца 2027 года максимальный размер выплат ограничивается 0,5% ВВП.

Решение Кабинета Министров еще должен согласовать парламентский комитет по бюджету.