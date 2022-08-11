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ДЕНЬГИ

Кредиторы согласились отсрочить выплаты Украины по внешнему долгу до 2024 года

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Украина договорилась о реструктуризации долга на сумму более $20 млрд
Украина договорилась о реструктуризации долга на сумму более $20 млрд
Фото: depositphotos.com

Иностранные кредиторы отсрочили выплату Украиной внешнего долга на два года, сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Переговоры с держателями облигаций внешних государственных займов и государственных деривативов (ВВП-варрантов) продолжались три недели.

Кредиторы, на долю которых приходится 75% внешнего долга Украины, согласились внести изменения в условия выпуска ценных бумаг (для принятия решения требовалось согласие 2/3 держателей облигаций и деривативов и более 50% по каждому отдельному выпуску). Украина получила возможность приостановить платежи по обслуживанию долга до 2024 года, при этом приостановка может быть продлена еще на год.

По данным Reuters, речь идет о долге в размере примерно $20 млрд по облигациям и $2,6 млрд по ВВП-варрантам. Как подчеркнуло агентство, решение кредиторов поможет Украине избежать дефолта. 

Также инвесторы поддержали предложения от "Укрэнерго" и "Укравтодора" относительно изменений условий выпуска их еврооблигаций, выпущенных под государственные гарантии.

Правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца поблагодарил инвесторов за конструктивные переговоры. 

"Насколько мне известно, ни один из наших ключевых институциональных инвесторов не проголосовал против. Это позволило нам комфортно получить необходимое большинство голосов "за" как для облигаций, так и для деривативов", – сказал он. 

Министр финансов Украины Сергей Марченко подчеркнул, что инвесторы продемонстрировали солидарность с Украиной в сложное для нее время. 

"Благодаря солидарности с Украиной, которую продемонстрировали коммерческие инвесторы вместе с официальным сектором, мы сможем удовлетворить потребности государственного бюджета страны, находящейся в войне, и сохранить наши государственные финансы стабильными", – сказал он.

Решение инвесторов прокомментировал в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль. Он сообщил, что Украина сэкономит на выплатах почти $6 млрд.

"Эти средства помогут нам сохранить макрофинансовую стабильность, усилить устойчивость украинской экономики и увеличить мощь нашей армии, – написал глава правительства. – Владельцы ценных бумаг государственных "Укрэнерго" и "Укравтодора" также приняли предложение об отсрочке. Это позволит Украине лучше подготовиться к самому сложному в истории отопительному сезону и более эффективно восстанавливать разрушенную российскими террористами инфраструктуру". 

Портфельный менеджер швейцарской компании Vontobel Asset Management Карлос де Соуза в комментарии Reuters высказал мнение, что скорее всего, в дальнейшем Украина будет нуждаться в масштабной реструктуризации долга, поскольку "маловероятно, что она сможет восстановить доступ к рынку через два года".

Контекст:

Ежемесячный дефицит бюджета Украины сейчас составляет около $5 млрд. Из-за этого, как отметило Reuters, она очень зависит от помощи западных союзников и кредиторов. По данным Министерства финансов, на данный момент Украина получила $12,7 млрд в виде кредитов и грантов.

В апреле Марченко заявил, что Украине не нужны реструктуризация и списание долгов. "Выплаты по внешнему долгу Украины составляют 20% от всех выплат по государственному долгу в этом году и у нас нет проблем с его обслуживанием", – сказал тогда он. Но в конце июня агентство Bloomberg сообщило, что Украина изучает возможность реструктуризации госдолга в связи с ограниченными возможностями финансирования бюджета в условиях войны. 

В июле Кабинет Министров Украины официально обратится к держателям еврооблигаций с просьбой отсрочить платежи на 24 месяца.

20 июля группа международных кредиторов Украины, в которую входят Канада, Франция, Германия, Япония, Великобритания и США, согласилась дать Киеву отсрочку по выплатам внешнего долга до конца 2023 года. Речь шла об $1,2 млрд, эту задолженность нужно было погасить до 1 сентября. 

Агентство Bloomberg отметило, что в целом Украина проводит успешные переговоры с кредиторами о реструктуризации долга. Проблемными являются только переговоры по долгу НАК "Нафтогаз України". В начале августа компания обратилась к держателям еврооблигаций с просьбой отсрочить выплаты на два года. Кредиторы должны проголосовать за последнее предложение до 12 августа. 

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: экономика, дефолт, Министерство финансов, Укрэнерго, Укравтодор, отопительный сезон, Юрий Буца, облигации, долги, госдолг Украины, реструктуризация долга, кредиторы Украины, Сергей Марченко, Денис Шмыгаль
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