"Нафтогаз" попросил у кредиторов отсрочку по выплатам

"Держателям еврооблигаций предлагается согласовать определенные изменения в условиях таких ценных бумаг, в том числе отсрочку сроков уплаты тела и процентов на период двух лет, что в целом является подобными условиям предложения, которое сделала Украина относительно государственных еврооблигаций", – говорится в сообщении.
Для сохранения валютной ликвидности в стране правительство планирует провести реструктуризацию и полученные средства направить на приобретение газа для обеспечения отопительного сезона 2022/2023 годов.
Кабмин призывает инвесторов поддержать предложение "Нафтогазу".
14 июля международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта "Нафтогазу" до преддефолтного С. Это произошло после того, как компания запросила согласие на отсрочку обслуживания долга по своим еврооблигациям.
В обращении к держателям облигаций, которое цитировало агентство "Интерфакс-Украина", НАК отметила, что просьба об отсрочке вызвана необходимостью подготовиться к предстоящему отопительному сезону: правительство поручило компании закупить дополнительные объемы газа.
"Нафтогаз" намерен для выполнения постановления правительства направить оборотный капитал на покупку импорта, а не осуществлять выплаты по облигациям в соответствии с их текущими условиями", – заявила компания.
26 июля "Нафтогаз" объявил о дефолте по еврооблигациям в связи с тем, что Кабмин не разрешил компании провести выплаты.