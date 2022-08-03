"Нафтогаз" попросил у кредиторов отсрочку по выплатам

"Нафтогаз" обратился к инвесторам с просьбой отсрочить платежи по долгу Фото: ЕРА

"Держателям еврооблигаций предлагается согласовать определенные изменения в условиях таких ценных бумаг, в том числе отсрочку сроков уплаты тела и процентов на период двух лет, что в целом является подобными условиям предложения, которое сделала Украина относительно государственных еврооблигаций", – говорится в сообщении.

Для сохранения валютной ликвидности в стране правительство планирует провести реструктуризацию и полученные средства направить на приобретение газа для обеспечения отопительного сезона 2022/2023 годов.

Кабмин призывает инвесторов поддержать предложение "Нафтогазу".