"Нафтогаз" не смог юридически правильно организовать перевод потребителей к себе – СМИ

"Главный из них такой: государственный монополист не обеспечил нормальный сервис и вообще не смог юридически правильно организовать перевод потребителей к себе. Поэтому клиенты имеют право не платить за потребленный газ, а если их попытаются оштрафовать – они легко выиграют суд. Первое, что увидели миллионы потребителей газа, когда их перевели в "Нафтогаз", – отсутствие сервисов. Если в декабре газоснабжающая компания обслуживала 1,8 млн потребителей, то в июне это количество возросло почти в семь раз. Справиться с таким ростом "Нафтогаз" просто не смог", – отмечают авторы статьи.

Они пишут, что в чат-боте компании исчезла возможность связаться с поддержкой и это объяснили "доработкой раздела".

"Кроме того, что у компании не хватает человеческих ресурсов, с увеличением количества клиентов не справляется ее сайт. При попытке открыть страницу личного кабинета пользователи получают ошибку "Слишком много попыток входа" и просьбу попытаться войти позже, – сказано в материале. – Как результат – большинство проблем, возникающих у потребителей с сайтом, консультанты "Нафтогаза" вынуждены решать в ручном режиме".

Другим следствием перехода в "Нафтогаз" для абонентов авторы называют долги, которые появились в личных кабинетах: это связано с переплатой предыдущим поставщикам, так как суммы не перевели на счета в "Нафтогазі".

"Как правило, на такие жалобы консультанты "Нафтогазу" отвечают, мол, проблема на стороне оператора ГРС (облгаза), которому, собственно, потребители должны ежемесячно передавать показатели. Однако люди говорят – на 104.ua, которым пользуются потребители 20 операторов ГРС, все правильно. Можно предположить, что в "Нафтогазі" еще в начале мая знали о том, что у газсбытов нет газа для своих 8,8 млн потребителей, и все они попадут к поставщику последней надежды, а от него – на обслуживание в НАК. Если да, то своевременное реагирование государственной компании могло бы не допустить проблем с переплатами", – убеждены журналисты.

Хронология сообщений о переводе 8,8 млн потребителей на обслуживание к поставщику "последней надежды" говорит о том, что это не было для компании неожиданностью, отмечают они. В то же время, компании будет сложно доказать в судах, что это ее клиенты, так как заявлений на присоединение они не писали.

"Для государства автоматический перевод потребителей, не знающих, что у них есть отношения с "Нафтогазом", будет означать прямые убытки в большом размере. Да, собственно, и произошло в мае: люди заплатили газсбытам, а только через месяц "Нафтогаз" объявил, что с 1 мая 8,8 млн домохозяйств обслуживаются поставщиком "последней надежды". Если учесть юридическое несовершенство процедуры перевода и запрет отключать должников до прекращения или отмены военного положения, фактически это безвыходная для "Нафтогазу" ситуация. Возможно, через некоторое время нас будет ожидать решение Верховной Рады, которая "простит всем и все" – но за такую щедрость заплатят все украинцы, ведь бюджет наполняется нашими налогами", – резюмирует издание.