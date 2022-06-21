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Среднесуточная добыча газа в Украине после вторжения России упала более чем на 6% – Витренко

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Основными рисками подготовки к отопительному сезону в Украине Витренко назвал военные
Основными рисками подготовки к отопительному сезону в Украине Витренко назвал военные
Фото: EPA

После полномасштабного вторжения России 24 февраля суточная добыча газа в Украине упала на 6,1%.

Об этом 21 июня на пресс-конференции в Киеве, которая транслировалась на YouTube-канале Naftogaz Ukraine, рассказал глава правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко.

"К сожалению, из-за войны… когда многие наши скважины находятся на линии фронта, многие другие инфраструктурные объекты, от которых зависят объемы добычи, находятся в зоне самых активных боевых действий, мы видели падение добычи. Но сейчас… мы стараемся стабилизировать добычу", – сказал Витренко.

В то же время, по словам главы НАК, потребление газа в Украине упало намного больше, чем добыча, – это создает его профицит на рынке и позволяет закачивать газ в хранилища и готовиться к отопительному сезону. Основными рисками подготовки Витренко назвал военные – разрушение гражданской инфраструктуры из-за обстрелов российскими оккупантами.

Контекст:

Витренко говорил 20 октября, что НАК "Нафтогаз України" планирует увеличить добычу природного газа в ближайшие 10 лет в 1,8 раза – с текущих примерно 13 млрд м³ до 24 млрд м³.

В 2021 году "Укргазвидобування" добыла на 0,56 млрд м³, или на 3,97%, природного газа меньше, чем за такой же период в 2020 году. Годовая валовая добыча газа за 2021 год достигла 13,67 млрд м³, из которых на нужды потребителей компания передала 12,93 млрд м³ товарного газа, сообщила 11 января 2022 года пресс-служба компании.

Теги: Россия, Украина, газ, НАК Нафтогаз, Укргазвидобування, газодобыча, обстрелы, пресс-конференция, Юрий Витренко, разрушения, инфраструктура
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