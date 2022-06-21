Среднесуточная добыча газа в Украине после вторжения России упала более чем на 6% – Витренко

Об этом 21 июня на пресс-конференции в Киеве, которая транслировалась на YouTube-канале Naftogaz Ukraine, рассказал глава правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко.

"К сожалению, из-за войны… когда многие наши скважины находятся на линии фронта, многие другие инфраструктурные объекты, от которых зависят объемы добычи, находятся в зоне самых активных боевых действий, мы видели падение добычи. Но сейчас… мы стараемся стабилизировать добычу", – сказал Витренко.

В то же время, по словам главы НАК, потребление газа в Украине упало намного больше, чем добыча, – это создает его профицит на рынке и позволяет закачивать газ в хранилища и готовиться к отопительному сезону. Основными рисками подготовки Витренко назвал военные – разрушение гражданской инфраструктуры из-за обстрелов российскими оккупантами.