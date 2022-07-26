"Нафтогаз" сообщил, что Кабмин Украины пошел на дефолт их компании по еврооблигациям

В компании заявили, что ответственность за происходящее взял на себя Кабмин Фото: depositphotos.com

"КМУ не предоставил должностным лицам "Нафтогазу" разрешения выполнить обязательства перед держателями евроблигаций по осуществлению необходимых платежей для уплаты основной суммы и процентов (относительно выпуска 2022) и процентов (по выпуску 2024 года). Таким образом, правительство пошло на дефолт по еврооблигациям НАК", – говорится в сообщении.

В "Нафтогазі" рассказали, что 21 июля правительство обязало должностных лиц компании совершать какие-либо действия при выполнении сделки по еврооблигациям только после отдельного согласования таких действий Кабинетом министров, и руководство "Нафтогазу" вовремя обратилось для этого в Кабмин.

В компании считают, что "невыполнение обязательств по еврооблигациям практически лишило "Нафтогаз" доступа к международному рынку капитала".

"КМУ своим запретом на их выплату фактически взял на себя полную ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023", – заявили в компании.

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