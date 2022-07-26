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"Нафтогаз" сообщил, что Кабмин Украины пошел на дефолт их компании по еврооблигациям

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В компании заявили, что ответственность за происходящее взял на себя Кабмин
В компании заявили, что ответственность за происходящее взял на себя Кабмин
Фото: depositphotos.com

Действия Кабинета Министров Украины (КМУ) привели к дефолту НАК "Нафтогаз України", проинформировала компания в Fаcebook 26 июля.

"КМУ не предоставил должностным лицам "Нафтогазу" разрешения выполнить обязательства перед держателями евроблигаций по осуществлению необходимых платежей для уплаты основной суммы и процентов (относительно выпуска 2022) и процентов (по выпуску 2024 года). Таким образом, правительство пошло на дефолт по еврооблигациям НАК", – говорится в сообщении.

В "Нафтогазі" рассказали, что 21 июля правительство обязало должностных лиц компании совершать какие-либо действия при выполнении сделки по еврооблигациям только после отдельного согласования таких действий Кабинетом министров, и руководство "Нафтогазу" вовремя обратилось для этого в Кабмин.

В компании считают, что "невыполнение обязательств по еврооблигациям практически лишило "Нафтогаз" доступа к международному рынку капитала".

"КМУ своим запретом на их выплату фактически взял на себя полную ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023", – заявили в компании.

https://www.facebook.com/NaftogazGroup/posts/pfbid025WeqvUVW3TMjvE66Uys1CgDBQwK4qHeYkCzsSUmpxwmLrj8B1iEjUGrBP3xvKydcl

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Контекст:

14 июля международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента "Нафтогазу" до преддефолтного С. Это произошло после того, как компания запросила согласие на отсрочку обслуживания долга по своим еврооблигациям, в том числе по погашаемым 19 июля.

Агентство написало, что до 19 июля "Нафтогаз" должен был выплатить $335 млн.

Глава "Нафтогазу" Юрий Витренко заявлял в начале июля, что, исходя из правительственной задачи накопить к осенне-зимнему периоду 19 млрд м³ газа, импортировать придется примерно 6 млрд м³, для чего "Нафтогазу" понадобится до $8 млрд.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: дефолт, правительство, НАК Нафтогаз, еврооблигации, выплаты, сделка, Кабмин
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