Группа международных кредиторов согласилась дать Украине отсрочку по выплатам долгов

“В этих исключительных обстоятельствах и признавая примерный послужной список Украины по обслуживанию долга на сегодняшний день, члены группы кредиторов Украины поддерживают запрос [об отсрочке выплат] и настоятельно рекомендуют владельцам облигаций удовлетворить запрос Украины“, – говорится в заявлении.

Группа также допустила, что приостановка обслуживания долга может быть продлена еще на год – до конца 2024 года.

Таким образом, Украина отсрочит выплату международным кредиторам в размере $1,2 млрд, которую нужно было погасить до 1 сентября, пишет Reuters. Как сообщило агентство, Киев планирует предложить кредиторам дополнительные процентные платежи после окончания отсрочки, чтобы предотвратить "жесткий дефолт".