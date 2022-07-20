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Группа международных кредиторов согласилась дать Украине отсрочку по выплатам долгов

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Международные кредиторы согласились отсрочить выплаты по внешнему долгу Украины
Международные кредиторы согласились отсрочить выплаты по внешнему долгу Украины
Фото: National Bank Of Ukraine / Flickr

Группа международных кредиторов Украины, в которую входят Канада, Франция, Германия, Япония, Великобритания и США, согласилась дать Киеву отсрочку по выплатам внешнего долга с 1 августа 2022 года до конца 2023 года. Об этом говорится в заявлении группы, опубликованном 20 июля на сайте министерства финансов Германии.

“В этих исключительных обстоятельствах и признавая примерный послужной список Украины по обслуживанию долга на сегодняшний день, члены группы кредиторов Украины поддерживают запрос [об отсрочке выплат] и настоятельно рекомендуют владельцам облигаций удовлетворить запрос Украины“, – говорится в заявлении.

Группа также допустила, что приостановка обслуживания долга может быть продлена еще на год – до конца 2024 года.

Таким образом, Украина отсрочит выплату международным кредиторам в размере $1,2 млрд, которую нужно было погасить до 1 сентября, пишет Reuters. Как сообщило агентство, Киев планирует предложить кредиторам дополнительные процентные платежи после окончания отсрочки, чтобы предотвратить "жесткий дефолт".

Контекст:

Министр финансов Сергей Марченко в интервью LB.ua 28 марта говорил, что график выплат по внешнему долгу несложный в этом году, поэтому Украина имеет все возможности даже в военное время обслуживать его. Он отмечал, что правительство хочет быть ответственным по поводу внешних долгов и не рассматривает их реструктуризацию.

В то же время 30 июня агентство Bloomberg сообщало, что Украина изучает возможность реструктуризации долга на фоне ограниченных источников финансирования бюджета в условиях войны, однако решение не ожидается до конца лета. По подсчетам Bloomberg, до 1 сентября Украина должна была бы погасить и выплатить проценты по евробондам на сумму $1,4 млрд.

20 июля Кабинет Министров Украины заявил о намерении обратиться к держателям еврооблигаций с просьбой отсрочить платежи на 24 месяца.

Теги: бюджет, дефицит, облигации, евробонды, кредиты, российская агрессия, война России против Украины, выплаты, финансы, финансирование
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