Группа международных кредиторов согласилась дать Украине отсрочку по выплатам долгов

“В этих исключительных обстоятельствах и признавая примерный послужной список Украины по обслуживанию долга на сегодняшний день, члены группы кредиторов Украины поддерживают запрос [об отсрочке выплат] и настоятельно рекомендуют владельцам облигаций удовлетворить запрос Украины“, – говорится в заявлении.
Группа также допустила, что приостановка обслуживания долга может быть продлена еще на год – до конца 2024 года.
Таким образом, Украина отсрочит выплату международным кредиторам в размере $1,2 млрд, которую нужно было погасить до 1 сентября, пишет Reuters. Как сообщило агентство, Киев планирует предложить кредиторам дополнительные процентные платежи после окончания отсрочки, чтобы предотвратить "жесткий дефолт".
Министр финансов Сергей Марченко в интервью LB.ua 28 марта говорил, что график выплат по внешнему долгу несложный в этом году, поэтому Украина имеет все возможности даже в военное время обслуживать его. Он отмечал, что правительство хочет быть ответственным по поводу внешних долгов и не рассматривает их реструктуризацию.
В то же время 30 июня агентство Bloomberg сообщало, что Украина изучает возможность реструктуризации долга на фоне ограниченных источников финансирования бюджета в условиях войны, однако решение не ожидается до конца лета. По подсчетам Bloomberg, до 1 сентября Украина должна была бы погасить и выплатить проценты по евробондам на сумму $1,4 млрд.
20 июля Кабинет Министров Украины заявил о намерении обратиться к держателям еврооблигаций с просьбой отсрочить платежи на 24 месяца.