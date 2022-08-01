"Укрзалізниця" сообщила, что Fitch Ratings снизил ее кредитный рейтинг до преддефолтного

"Fitch Ratings снизило кредитный рейтинг АО "Укрзалізниця" с уровня ССС до С на фоне снижения суверенного рейтинга Украины. Standalone Credit Profile (автономный кредитный профиль. – "ГОРДОН") компании установлен на уровне ССС", – говорится в сообщении.



"Укрзалізниця" подчеркивает, что "продолжает добросовестно выполнять все обязательства перед международными финансовыми институтами.

"22 июля 2022 года Fitch Ratings снизило кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня С с ССС, что стало следствием объявленной правительством Украины запланированной трансакции переноса срока погашения еврооблигаций", – объяснили в "Укрзалізниці".

Ее представители подчеркивают, что, "несмотря на шестой месяц широкомасштабного военного вторжения России на территорию Украины и ожесточенные боевые действия, компания продолжает выполнять свои финансовые обязательства и в начале июля были осуществлены очередные выплаты купонного дохода держателям еврооблигаций со сроком погашения в 2024-м и 2026 годах на общую сумму около $36 млн".

"Таким образом, "Укрзалізниця" в полной мере выполнила свои финансовые обязательства перед бондхолдерами. Также следует отметить, что методология рейтингового агентства предполагает четкую взаимосвязь между суверенным рейтингом Украины и квази-суверенной компании – АО "Укрзалізниця", – отметили в компании.

Там утверждают, что "Укрзалізниця" при поддержке Министерства инфраструктуры Украины "приняла действенные меры по сбалансированию денежного потока в период военного положения, оптимизировала расходы и привлекла дополнительные инструменты поддержки ликвидности, в частности был получен доступ к финансированию ЕБРР на €50 млн".