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Рейтинг частных университетов Украины 2022

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Рейтинг является маркером уровня профессиональности научного и научно-педагогического кадрового состава вуза и показателем актуальности и новизны научных исследований
Рейтинг является маркером уровня профессиональности научного и научно-педагогического кадрового состава вуза и показателем актуальности и новизны научных исследований
Фото: depositphotos.com

Традиционно летом в начале вступительной кампании Всеукраинское объединение организаций работодателей в области высшего образования сформировало обобщенный рейтинг частных учреждений высшего образования Украины 2022 по результатам, которые эти заведения получали в течение года в общепризнанных всеукраинских и международных рейтингах. Об этом пишет на своем сайте ТСН.

Чтобы определить топ-20 лучших учреждений, предоставляющих высшее образование за счет физических и юридических лиц, специалисты ВООРОВО обобщили данные, исходя из того, какое место частные вузы занимают в рейтингах Scopus и "Топ-200 Украина", а также по количеству поступающих.

"Топ-200 Украина" создается на основе открытых данных прямых измерений по веб-ресурсам независимых национальных и международных организаций и учреждений. Рейтинг максимально корректен и высоко уважаем по причинам обеспечения полной открытости, прозрачности и независимости ранжирования университетов в нем.

При составлении рейтинга Scopus учитывается количество научных публикаций авторства студентов и преподавателей вузов и количество цитирований этих публикаций. Ценность рейтинга состоит в том, что он является маркером уровня профессиональности научного и научно-педагогического кадрового состава вуза и показателем актуальности и новизны научных исследований.

Количество поступающих, в отличие от двух указанных рейтингов, указывает на признание заведения не только среди профессионального сообщества, но и среди поступающих. Последние обычно опираются на узнаваемость, репутацию, технологическое оснащение вуза и возможности трудоустройства с соответствующим дипломом.

Поэтому обобщенный рейтинг частных учреждений высшего образования Украины 2022 года, составленный специалистами ВООРОВО, является наиболее сбалансированным и учитывающим оценки вузов, полученные за их научную деятельность, качество предоставляемых образовательных услуг, спрос на выпускников на рынке труда и значимость общественного мнения о них.

Топ-20 лучших частных вузов Украины 2022 года по версии ВООРОВО выглядит следующим образом:

Место

Название вуза

Зачислено на контракт

Топ-200

Scopus

Итоговый

1

Межрегиональная Академия управления персоналом

46

72

76

194

2

Львовский торгово-экономический университет

43

100

96

239

3

Университет имени Альфреда Нобеля

52

98

133

283

4

Международный гуманитарный университет

32

148

115

295

5

Киевская школа экономики

171

86

68

325

6

Полтавский университет экономики и торговли

98

105

141

344

7

Украинский католический университет

71

110

163

344

8

Университет экономики и права "КРОК"

114

108

155

377

9

Открытый международный университет развития человека "Украина"

107

138

146

391

10

Европейский университет

94

120

182

396

11

Киевский университет культуры

18

201

195

414

12

Киевский международный университет

117

168

174

459

13

Международный научно-технический университет имени академика Степана Демьянчука

75

192

196

463

14

Закарпатский венгерский институт имени Ференца Ракоци II

103

184

196

483

15

Киевский медицинский университет

164

156

186

506

16

Академия труда, социальных отношений и туризма

182

159

175

516

17

Международный научно-технический университет имени академика Юрия Бугая

145

193

196

534

18

Харьковский гуманитарный университет "Народная украинская академия"

203

153

187

543

19

Классический приватный университет

157

197

196

550

20

Украинско-американский университет Конкордия

176

180

196

552

Если сравнивать с прошлогодним рейтингом (топ-20 лучших частных вузов Украины 2021 года), то видим, что лидер частного сектора отечественной системы высшего образования не изменился. Уже третий год подряд первую позицию со значительным отрывом занимает Межрегиональная Академия управления персоналом.

В то же время Университет имени Альфреда Нобеля, который находится в Днепре, спустился со второго места на третье. А Львовский торгово-экономический университет продолжает активно подниматься по ступенькам рейтинга, в этом году – с четвертого места на второе (в предыдущий период этот университет продвинулся с шестого на четвертое место).

Международный гуманитарный университет вернулся на четвертое место, которое занимал в 2020 году, с третьего, на которое поднимался в 2021 году.

В пятерку лидеров ворвалась Киевская школа экономики, которая в предыдущие годы не попадала в топ-20, а Украинский католический университет переместился с пятой позиции на седьмую.

Полтавский университет экономики и торговли (поднялся на одну ступеньку – с седьмого на шестое место), а Университет экономики и права "КРОК" второй год подряд продолжает падение в рейтинге, на этот раз сразу на две позиции (с шестого на восьмое место).

В первой десятке сохранили свои места Открытый международный университет развития человека "Украина" (девятое место) и Европейский университет (10-е место). В то время как из нее выбыл Киевский университет культуры (с восьмого на 11-е место).

В этом году в топ-20 также прорвался Международный экономико-гуманитарный университет имени академика Степана Демьянчука (13-е место), не входивший в рейтинг в прошлые годы.

В то же время отметим, что все 20 вузов являются достойными для поступления на контрактную форму обучения, ведь обучают популярным и востребованным специальностям, делают высшее образование в Украине более инновационным и доступным для всех желающих. При этом названные вузы полностью придерживаются всех государственных стандартов, рекомендованных МОН Украины, тогда как лидеры топ-20 вообще являются мощными заведениями-новаторами и задающими тренды в развитии отечественной высшей школы.

Теги: рейтинг, студенты, вузы, КРОК, Университет культуры, Украинский католический университет, Киевская школа экономики, Межрегиональная Академия управления персоналом
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