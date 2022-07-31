"Мы считаем, что дефолт по долгу государства в иностранной валюте является фактически определенным. Поэтому мы снизили долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте с CCC+ до CC", – говорится в сообщении.
Такой рейтинг означает, что эмитент подвержен высокому риску неплатежей; дефолт еще не произошел, однако S&P Global Ratings считает его практически неизбежным.
S&P уточнило, что с большой вероятностью понизит рейтинг в иностранной валюте до SD (выборочный дефолт), так как не ожидает от правительства платежей по еврооблигациям, однако после завершения реструктуризации может и поднять его до категории CCC.
В агентстве отмечают, что Украина предлагает дружественную реструктуризацию – без списаний части долга и с небольшой компенсацией владельцам облигаций. Это предложение вынужденное и связано со значительным макроэкономическим, внешним и фискальным давлением, вызванным войной.
Помимо того S&P также понизило до СС с ССC+ рейтинг выпущенных под госгарантию еврооблигаций "Укравтодора", который вслед за сувереном также предложил отсрочить выплаты по своим бумагам на два года.
Агентство Bloomberg 30 июня сообщало, что Украина изучает возможность реструктуризации долга на фоне ограниченных источников финансирования бюджета в условиях войны. По подсчетам Bloomberg, до 1 сентября Украина должна была бы погасить и выплатить проценты по евробондам на сумму $1,4 млрд.
Украина 20 июля предложила держателям еврооблигаций с 1 августа отсрочить все выплаты по ним и сроки погашения на два года, сохранив текущие ставки доходности.