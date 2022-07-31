Рейтинг Украины снизили в связи со сделанным Украиной предложением об отсрочке выплат по еврооблигациям на два года Фото: depositphotos.com

"Мы считаем, что дефолт по долгу государства в иностранной валюте является фактически определенным. Поэтому мы снизили долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте с CCC+ до CC", – говорится в сообщении.

Такой рейтинг означает, что эмитент подвержен высокому риску неплатежей; дефолт еще не произошел, однако S&P Global Ratings считает его практически неизбежным.

S&P уточнило, что с большой вероятностью понизит рейтинг в иностранной валюте до SD (выборочный дефолт), так как не ожидает от правительства платежей по еврооблигациям, однако после завершения реструктуризации может и поднять его до категории CCC.

В агентстве отмечают, что Украина предлагает дружественную реструктуризацию – без списаний части долга и с небольшой компенсацией владельцам облигаций. Это предложение вынужденное и связано со значительным макроэкономическим, внешним и фискальным давлением, вызванным войной.

Помимо того S&P также понизило до СС с ССC+ рейтинг выпущенных под госгарантию еврооблигаций "Укравтодора", который вслед за сувереном также предложил отсрочить выплаты по своим бумагам на два года.