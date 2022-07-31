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Агентство S&P понизило кредитный рейтинг Украины до преддефолтного

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Рейтинг Украины снизили в связи со сделанным Украиной предложением об отсрочке выплат по еврооблигациям на два года
Рейтинг Украины снизили в связи со сделанным Украиной предложением об отсрочке выплат по еврооблигациям на два года
Фото: depositphotos.com

Международное рейтинговое агентство Standard&Poors в связи со сделанным Украиной предложением об отсрочке выплат по еврооблигациям на два года понизило долгосрочный рейтинг страны в иностранной валюте с ССС+ до СС.

"Мы считаем, что дефолт по долгу государства в иностранной валюте является фактически определенным. Поэтому мы снизили долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте с CCC+ до CC", – говорится в сообщении.

Такой рейтинг означает, что эмитент подвержен высокому риску неплатежей; дефолт еще не произошел, однако S&P Global Ratings считает его практически неизбежным.

S&P уточнило, что с большой вероятностью понизит рейтинг в иностранной валюте до SD (выборочный дефолт), так как не ожидает от правительства платежей по еврооблигациям, однако после завершения реструктуризации может и поднять его до категории CCC.

В агентстве отмечают, что Украина предлагает дружественную реструктуризацию – без списаний части долга и с небольшой компенсацией владельцам облигаций. Это предложение вынужденное и связано со значительным макроэкономическим, внешним и фискальным давлением, вызванным войной.

Помимо того S&P также понизило до СС с ССC+ рейтинг выпущенных под госгарантию еврооблигаций "Укравтодора", который вслед за сувереном также предложил отсрочить выплаты по своим бумагам на два года.

Контекст:

Агентство Bloomberg 30 июня сообщало, что Украина изучает возможность реструктуризации долга на фоне ограниченных источников финансирования бюджета в условиях войны. По подсчетам Bloomberg, до 1 сентября Украина должна была бы погасить и выплатить проценты по евробондам на сумму $1,4 млрд.

Украина 20 июля предложила держателям еврооблигаций с 1 августа отсрочить все выплаты по ним и сроки погашения на два года, сохранив текущие ставки доходности.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: экономика, Standard & Poor's, облигации, евробонды, еврооблигации, финансы
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