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Зеленский о госбюджете-2023: На сектор безопасности и обороны будет направлено более 1 трлн грн. Это будет приоритет №1

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Зеленский отметил пять "политически важных" пунктов в госбюджете-2023
Зеленский отметил пять "политически важных" пунктов в госбюджете-2023
Фото: president.gov.ua

На сектор безопасности Украины в 2023 году будет направлено более 1 трлн грн.

Об этом 7 сентября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Он рассказал, что провел совещание с главой правительства Денисом Шмыгалем и министром финансов Сергеем Марченко по вопросу проекта госбюджета на 2023 год.

Зеленский отметил пять "политически важных" пунктов в документе:

  • более 1 трлн грн в следующем году будет направлено на сектор безопасности и обороны, "это будет приоритет №1";
  • соцобязательства должны быть обеспечены в полном объеме. В частности, правительству поставлена задача обеспечить индексацию пенсий для всех пенсионеров;
  • максимальное сокращение всех некритических расходов государства. Правительство должно представить соответствующую программу;
  • активизация экономических отношений: программа кредитования "5–7–9%" сохраняется, будут действовать и другие программы и решения для помощи бизнесу;
  • создание спецфонда восстановления, который будет наполняться, в частности, за счет конфискованных российских активов.

"Рассчитываю, что проект бюджета будет представлен в Верховную Раду Украины вовремя, как это предусмотрено законом", – резюмировал президент Украины.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1061003214576863/

Контекст:

Госбюджет 2022 почти наполовину наполняется за счет международных грантов и кредитов от внешних партнеров.

8 августа Шмыгаль назвал приоритетами госбюджета на 2023 год макрофинансовую стабильность, финансирование Вооруженных сил и поддержку людей. По словам Марченко, бюджет на 2023 год будет невероятно жестким.

Зеленский заявил, что Украина из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно, также он сказал, что сейчас ежемесячный дефицит бюджета составляет $5 млрд.

Теги: Украина, госбюджет, армия, бюджет, бизнес, правительство, пенсии, Владимир Зеленский, пенсионеры, президент, финансирование, Сергей Марченко, расходы, Денис Шмыгаль, обращение, восстановление
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