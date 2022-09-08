Зеленский о госбюджете-2023: На сектор безопасности и обороны будет направлено более 1 трлн грн. Это будет приоритет №1

Об этом 7 сентября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.
Он рассказал, что провел совещание с главой правительства Денисом Шмыгалем и министром финансов Сергеем Марченко по вопросу проекта госбюджета на 2023 год.
Зеленский отметил пять "политически важных" пунктов в документе:
"Рассчитываю, что проект бюджета будет представлен в Верховную Раду Украины вовремя, как это предусмотрено законом", – резюмировал президент Украины.
Госбюджет 2022 почти наполовину наполняется за счет международных грантов и кредитов от внешних партнеров.
8 августа Шмыгаль назвал приоритетами госбюджета на 2023 год макрофинансовую стабильность, финансирование Вооруженных сил и поддержку людей. По словам Марченко, бюджет на 2023 год будет невероятно жестким.
Зеленский заявил, что Украина из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно, также он сказал, что сейчас ежемесячный дефицит бюджета составляет $5 млрд.