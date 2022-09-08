Зеленский о госбюджете-2023: На сектор безопасности и обороны будет направлено более 1 трлн грн. Это будет приоритет №1

Зеленский отметил пять "политически важных" пунктов в госбюджете-2023 Фото: president.gov.ua

Об этом 7 сентября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Он рассказал, что провел совещание с главой правительства Денисом Шмыгалем и министром финансов Сергеем Марченко по вопросу проекта госбюджета на 2023 год.

Зеленский отметил пять "политически важных" пунктов в документе:

более 1 трлн грн в следующем году будет направлено на сектор безопасности и обороны, "это будет приоритет №1";

соцобязательства должны быть обеспечены в полном объеме. В частности, правительству поставлена задача обеспечить индексацию пенсий для всех пенсионеров;

максимальное сокращение всех некритических расходов государства. Правительство должно представить соответствующую программу;

активизация экономических отношений: программа кредитования "5–7–9%" сохраняется, будут действовать и другие программы и решения для помощи бизнесу;

создание спецфонда восстановления, который будет наполняться, в частности, за счет конфискованных российских активов.

"Рассчитываю, что проект бюджета будет представлен в Верховную Раду Украины вовремя, как это предусмотрено законом", – резюмировал президент Украины.