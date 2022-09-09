Минимальную зарплату в 2023 году повышать не планируют – Минфин Украины

"В следующем году расходы на пенсионное и социальное обеспечение не уменьшаются, а некоторые будут даже увеличены. Около 5,5 млрд грн будут заложены на обеспечение жильем ветеранов войны, ведь эта категория граждан крайне важна. Также будет обеспечена своевременная выплата пенсий, социальных пособий, выплаты заработных плат медикам и педагогам. Минимальная заработная плата будет на уровне декабря текущего года", – заявил он.
Кроме того, в приоритете финансирования на следующий год остается медицина.
"В настоящее время мы дискутируем с Национальной службой здоровья и Минздравом относительно остатков средств, которые находятся на счетах поставщиков медицинских услуг. Поэтому планируется корректировка программы медгарантий, но основные медицинские услуги будут финансово обеспечены", – сказал Ермоличев.
Согласно проекту госбюджета Украины на 2022 год, с 1 октября в Украине запланировано повышение минимальной заработной платы до 6700 грн.
Госбюджет 2022 почти наполовину наполняется за счет международных грантов и кредитов от внешних партнеров.
После того как Рада 15 августа поддержала увеличение оборонных расходов госбюджета на 270 млрд грн, общие расходы на безопасность и оборону в 2022 году составили 1,2 трлн грн, отметил нардеп от "Голоса", первый замглавы налогового комитета парламента Ярослав Железняк.
8 августа премьер-министр Денис Шмыгаль назвал приоритетами госбюджета на 2023 год макрофинансовую стабильность, финансирование Вооруженных сил и поддержку людей. По словам министра финансов Сергея Марченко, бюджет на 2023 год будет невероятно жестким.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно, также он сказал, что сейчас ежемесячный дефицит бюджета составляет $5 млрд.