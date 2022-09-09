Минимальную зарплату в 2023 году повышать не планируют – Минфин Украины

"В следующем году расходы на пенсионное и социальное обеспечение не уменьшаются, а некоторые будут даже увеличены. Около 5,5 млрд грн будут заложены на обеспечение жильем ветеранов войны, ведь эта категория граждан крайне важна. Также будет обеспечена своевременная выплата пенсий, социальных пособий, выплаты заработных плат медикам и педагогам. Минимальная заработная плата будет на уровне декабря текущего года", – заявил он.

Кроме того, в приоритете финансирования на следующий год остается медицина.

"В настоящее время мы дискутируем с Национальной службой здоровья и Минздравом относительно остатков средств, которые находятся на счетах поставщиков медицинских услуг. Поэтому планируется корректировка программы медгарантий, но основные медицинские услуги будут финансово обеспечены", – сказал Ермоличев.

Согласно проекту госбюджета Украины на 2022 год, с 1 октября в Украине запланировано повышение минимальной заработной платы до 6700 грн.