Шкарлет: В довоенном бюджете с 1 сентября – существенное повышение зарплат педагогам. К сожалению, война сменила приоритеты

Шкарлет: К сожалению, пока мы не ведем разговоров по увеличению зарплаты Фото: Міністерство освіти і науки України / Facebook

Бацман спросила, будет ли в ближайшее время пересматриваться зарплата учителям, учитывая, что они будут нести еще большую ответственность за жизнь детей.

"У нас планировалось на 2022 год в довоенном бюджете с 1 сентября существенное повышение зарплат педагогам. К сожалению, война немного изменила приоритеты. Ни в коем случае не унижая учителя, но на сегодняшний день большинство расходов идет на сохранение государственности, на сохранение страны, на сохранение всех нас", – сказал Шкарлет.

По его мнению, педагоги относятся к этому с пониманием.

"Я не хочу обманывать: к сожалению, пока мы не ведем разговоров по увеличению зарплаты. Относительно увеличения нагрузки – она увеличиваться не будет", – сказал министр.

В то же время он отметил, что и в мирное время преподаватель "полностью отвечал в ходе образовательного процесса за детей", а сейчас опасность выросла, что повышает психологическую нагрузку.

Шкарлет утверждает, что задержек по выплатам зарплат учителям не было. Он надеется, что их и не будет.

"До этого времени была задержка только по временно оккупированным общинам. Мы даже по Генической общине уже решили вопрос, по меньшей мере до июля. Август – будем смотреть. Министерство образования все бюджетные назначения перечисляет в территориальные общины. Задержка может быть в том случае, если, например, нет руководителя, нет цифровой подписи, нет формальных признаков перечисления зарплаты. Министерство вместе с правительством под руководством президента полностью выполняют эти бюджетные назначения", – пояснил он.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube