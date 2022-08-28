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Шкарлет: В довоенном бюджете с 1 сентября – существенное повышение зарплат педагогам. К сожалению, война сменила приоритеты

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Шкарлет: К сожалению, пока мы не ведем разговоров по увеличению зарплаты
Шкарлет: К сожалению, пока мы не ведем разговоров по увеличению зарплаты
Фото: Міністерство освіти і науки України / Facebook

Сейчас об увеличении зарплат учителям в Украине речь не идет, государственный бюджет ориентирован в первую очередь на оборону страны, рассказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет. Об этом этом он сказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Бацман спросила, будет ли в ближайшее время пересматриваться зарплата учителям, учитывая, что они будут нести еще большую ответственность за жизнь детей.

"У нас планировалось на 2022 год в довоенном бюджете с 1 сентября существенное повышение зарплат педагогам. К сожалению, война немного изменила приоритеты. Ни в коем случае не унижая учителя, но на сегодняшний день большинство расходов идет на сохранение государственности, на сохранение страны, на сохранение всех нас", – сказал Шкарлет.

По его мнению, педагоги относятся к этому с пониманием.

"Я не хочу обманывать: к сожалению, пока мы не ведем разговоров по увеличению зарплаты. Относительно увеличения нагрузки – она увеличиваться не будет", – сказал министр.

В то же время он отметил, что и в мирное время преподаватель "полностью отвечал в ходе образовательного процесса за детей", а сейчас опасность выросла, что повышает психологическую нагрузку.

Шкарлет утверждает, что задержек по выплатам зарплат учителям не было. Он надеется, что их и не будет.

"До этого времени была задержка только по временно оккупированным общинам. Мы даже по Генической общине уже решили вопрос, по меньшей мере до июля. Август – будем смотреть. Министерство образования все бюджетные назначения перечисляет в территориальные общины. Задержка может быть в том случае, если, например, нет руководителя, нет цифровой подписи, нет формальных признаков перечисления зарплаты. Министерство вместе с правительством под руководством президента полностью выполняют эти бюджетные назначения", – пояснил он.

Шкарлет: После начала воздушной тревоги ученики должны попасть в укрытие не дольше, чем через 10 минут. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

1 июня Шкарлет говорил, что в Украине 10 тыс. педагогов в 48 территориальных общинах не могут получить зарплаты из-за отсутствия руководителей образовательных учреждений, имеющих цифровые подписи.

По оценке НБУ, реальные зарплаты украинцев в 2022 году из-за войны сократятся на 27%.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: образование, зарплата, Министерство образования, оккупация, преподаватели, выплаты, школы, Сергей Шкарлет
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