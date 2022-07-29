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Реальные зарплаты украинцев в 2022 году сократятся на 27% – прогноз Нацбанка

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Ухудшение ситуации в экономике связывают с войной
Ухудшение ситуации в экономике связывают с войной
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

В 2022 году доходы населения Украины снизятся более чем на четверть. Такой прогноз опубликовал 28 июля Национальный банк Украины.

"Существенное понижение экономической активности привело [...] к резкому снижению доходов населения. В начале войны предприятия пытались выплачивать зарплату в полном объеме, но из-за продолжения боевых действий и ухудшения финансово-экономического состояния подавляющее число предприятий не в состоянии обеспечивать довоенный уровень оплаты труда. Как следствие, номинальные зарплаты в 2022 году сократятся на 12%, а в реальном измерении (то есть с вычетом инфляции) – на 27%", – говорится в сообщении.

В НБУ предполагают, что в дальнейшем из-за восстановления экономики и повышения спроса на рабочую силу номинальные зарплаты будут быстро расти и уже в 2023 году превысят довоенный уровень.

"Впрочем, с учетом инфляционных процессов реальные зарплаты в конце 2024 года все еще будут ниже довоенного уровня", – считают в Нацбанке.

Регулятор объяснил, что прогноз составлялся с учетом успешных действий украинской армии и предположения о полноценном возобновлении работы черноморских портов Украины с начала 2023 года.

Контекст:

21 июля Нацбанк Украины снизил официальный курс национальной валюты с 29,25 грн за 1$ до 36,57 грн за 1$.

По прогнозам Нацбанка, озвученным 18 мая, падение экономики Украины на 30% в этом году из-за войны – это самый оптимистичный сценарий.

Объем прямого ущерба экономике Украины составляет по меньшей мере $95,5 млрд, или более 2,6 трлн грн. К такому выводу пришли эксперты Киевской школы экономики.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: инфляция, зарплата, НБУ, экономика, доходы, прогноз, Нацбанк
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