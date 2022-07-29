Реальные зарплаты украинцев в 2022 году сократятся на 27% – прогноз Нацбанка

"Существенное понижение экономической активности привело [...] к резкому снижению доходов населения. В начале войны предприятия пытались выплачивать зарплату в полном объеме, но из-за продолжения боевых действий и ухудшения финансово-экономического состояния подавляющее число предприятий не в состоянии обеспечивать довоенный уровень оплаты труда. Как следствие, номинальные зарплаты в 2022 году сократятся на 12%, а в реальном измерении (то есть с вычетом инфляции) – на 27%", – говорится в сообщении.

В НБУ предполагают, что в дальнейшем из-за восстановления экономики и повышения спроса на рабочую силу номинальные зарплаты будут быстро расти и уже в 2023 году превысят довоенный уровень.

"Впрочем, с учетом инфляционных процессов реальные зарплаты в конце 2024 года все еще будут ниже довоенного уровня", – считают в Нацбанке.

Регулятор объяснил, что прогноз составлялся с учетом успешных действий украинской армии и предположения о полноценном возобновлении работы черноморских портов Украины с начала 2023 года.