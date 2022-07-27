С 24 февраля 39% украинцев потеряли работу, а у половины работающих снизилась зарплата – опрос

Полноценно в Украине работают 34% граждан, удаленно или частично – 19%, нашли новую работу – 6%.

В то же время возросло количество тех, кто потерял работу (с 35% в июне до 39% в июле). Больше всего их среди жителей востока, женщин, беднейших слоев населения, тех, кто работает в частном секторе или имеет собственное дело, а также внутренне перемещенных лиц.

Инфографика: ratinggroup.ua

В динамике по регионам наблюдается дальнейший рост безработных среди жителей востока (в июне – 53%, в июле – 57%). Также заметен определенный рост числа потерявших работу и среди жителей центральных и западных областей (в центре – 37%, на западе – 32%).



Кроме того, половина работающих испытала снижение зарплаты от 10 и более процентов. У 43% зарплата не изменилась, у 9% – выросла. Больше всего тех, кто почувствовал снижение доходов, среди работающих сейчас удаленно или частично и предпринимателей. В то время как среди государственных служащих относительное большинство опрошенных сохранили предыдущую зарплату.

Инфографика: ratinggroup.ua

Относительное большинство опрошенных (57%) готовы продолжать работать даже в случае уменьшения заработной платы, 40% будут искать новую работу. Последних больше среди молодежи, работающих в частном секторе или на себя.



Среди работающих доминирует уверенность в сохранении своего рабочего места в следующие полгода (убеждены в этом 83%). Не уверены – 11%.



Почти 40% работающих убеждены, что смогут быстро найти работу в случае ее потери. 57% не имеют такой уверенности, чаще всего это опрошенные старшего возраста, женщины, работники государственного сектора.



Среди потерявших работу за время войны только треть сейчас активно ее ищет. Еще 23% думают над этим и 41% занимает выжидательную позицию. Менее мотивированы, чем другие, на поиск новой работы опрошенные старшего поколения, госслужащие и лица, имеющие сбережения.

Среди тех, кто сейчас ищет работу, большинство готовы менять и место работы, и сферу деятельности. Зато переезжать в другой регион или страну для работы они скорее не готовы. В целом более открыты к переменам переселенцы, работающие в частном секторе, а также те, у кого уменьшилась зарплата.

Опрос проводился 23–24 июля среди украинцев в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Результаты обработаны с использованием актуальных данных Государственной службы статистики. Выборка репрезентативна по полу, возрасту и типу населенного пункта. Выборочная совокупность – 1000 респондентов. Метод опроса – CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 3,1%.