Педагогов под давлением заставляют возвращаться на работу в города, где недавно шли бои – омбудсмен

Омбудсмен призвал не заставлять преподавателей возвращаться в населенные пункты, пока на это не даст разрешение военная администрация Фото: depositphotos.com

"Далеко не все работники учебных заведений сейчас могут добраться до мест, где они проживали, потому что междугородное сообщение восстановлено не везде, не каждый имеет собственный транспорт, чтобы вернуться. Пока территории надежно не разминированы, пока дороги в населенные пункты не вполне безопасны, не нужно подвергать коллег опасности", – отметил омбудсмен.

Он добавил, что часть зданий разрушена, в результате чего некоторые работники остались без жилья и им некуда возвращаться.

"Также следует учитывать, что в освобожденных населенных пунктах продолжаются ремонтные работы по восстановлению дорог, электро-, водо- и газоснабжения. Не все недавно освобожденные населенные пункты надежно снабжаются продуктами питания и жизненно необходимыми товарами. Учитывайте, пожалуйста, что для каждого человека сейчас возвращение под давлением из безопасного места – это большой психологический стресс как для него, так и для детей и других членов семьи", – подчеркнул Горбачев.

Омбудсмен напомнил, что учителя и преподаватели учебных заведений имеют определенное законодательством право работать дистанционно, независимо от места нахождения.

Горбачев призвал не заставлять преподавателей возвращаться в населенные пункты, пока на это не даст разрешение военная администрация.

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