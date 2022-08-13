Кабмин Украины предусмотрел премии замминистрам за "качественное и своевременное выполнение задач"

Согласно принятому документу, вносятся изменения в пункт 2¹ постановления "Об условиях оплаты труда должностных лиц, руководителей и руководящих работников отдельных государственных органов, на которых не распространяется действие закона Украины "О государственной службе".

"Первым заместителям министров и заместителям министров может выплачиваться премия за качественное и своевременное выполнение задач, определенных в положении министерства, с учетом соответствующего распределения обязанностей между министром и его заместителями, которая устанавливается ежемесячно соответствующим министром согласно представлению руководителя государственной службы в государственном органе, в размере до 30% должностного оклада", – говорится в новом постановлении.

Ранее в этом пункте прописали, что первым замминистра и замминистра "может выплачиваться премия по результатам отчета о выполнении задач плана приоритетных действий правительства на соответствующий год, устанавливаемая ежемесячно соответствующим министром", и размер премии может достигать 35% должностного оклада.