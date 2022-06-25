Коалиция "Украина. Пять утра" получила премию Центрально-Европейского университета "Открытое общество"

Он объяснил, что премию "Украина. Пять утра" получила за работу по документированию международных преступлений, совершенных на территории Украины в условиях вооруженной агрессии РФ.
"Совместная работа продолжается", – подчеркнул Мамедов.
Сьогодні коаліція @Ukraine5am отримала премію «Відкрите суспільство» Центрально-Європейського університету @ceu за роботу з документування #міжнароднізлочини, що скоєні на території #Україна в умовах збройної агресії #РФ.— Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) June 25, 2022
Вітаю колег! Спільна робота триває. https://t.co/XcNaqxT0aE
На сайте университета отмечается, что лауреатом премии Central European University украинская коалиция была названа 9 июня, церемония награждения проходила в Вене 25 июня.
Премия "Открытое общество" присуждается Центрально-Европейским университетом с 1994 года. Среди его лауреатов были, в частности, белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич из Беларуси (2020 год) и нынешняя глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева из Болгарии (2014 год).
"Украина. Пять утра / Ukraine. 5 AM" – это коалиция по документированию военных преступлений России. В ее состав вошли 29 правозащитных организаций (Zmina, Украинская Хельсинкская группа, Медийная инициатива за права человека, "КрымSOS", "Восток SOS", Адвокатская совещательная группа и другие), а также четыре эксперта, в том числе бывший заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов и адвокат Денис Рабомизо.
Коалиция начала свою деятельность 25 февраля, на следующий день после открытого вторжения российских войск в Украину.