Коалиция "Украина. Пять утра" получила премию Центрально-Европейского университета "Открытое общество"

Он объяснил, что премию "Украина. Пять утра" получила за работу по документированию международных преступлений, совершенных на территории Украины в условиях вооруженной агрессии РФ.

"Совместная работа продолжается", – подчеркнул Мамедов.

Сьогодні коаліція @Ukraine5am отримала премію «Відкрите суспільство» Центрально-Європейського університету @ceu за роботу з документування #міжнароднізлочини, що скоєні на території #Україна в умовах збройної агресії #РФ.

Вітаю колег! Спільна робота триває. https://t.co/XcNaqxT0aE — Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) June 25, 2022

На сайте университета отмечается, что лауреатом премии Central European University украинская коалиция была названа 9 июня, церемония награждения проходила в Вене 25 июня.

Премия "Открытое общество" присуждается Центрально-Европейским университетом с 1994 года. Среди его лауреатов были, в частности, белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич из Беларуси (2020 год) и нынешняя глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева из Болгарии (2014 год).