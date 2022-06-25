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Коалиция "Украина. Пять утра" получила премию Центрально-Европейского университета "Открытое общество"

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Лауреатов премии университет называет с 1994 года
Лауреатов премии университет называет с 1994 года
Фото: Central European University / Fаcebook

25 июня Центрально-Европейский университет (Central European University) в Будапеште удостоил премией "Открытое общество" коалицию "Украина. Пять утра / Ukraine. 5 AM". Об этом сообщил в Twitter член коалиции, бывший заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

Он объяснил, что премию "Украина. Пять утра" получила за работу по документированию международных преступлений, совершенных на территории Украины в условиях вооруженной агрессии РФ.

"Совместная работа продолжается", – подчеркнул Мамедов.

На сайте университета отмечается, что лауреатом премии Central European University украинская коалиция была названа 9 июня, церемония награждения проходила в Вене 25 июня.

Премия "Открытое общество" присуждается Центрально-Европейским университетом с 1994 года. Среди его лауреатов были, в частности, белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич из Беларуси (2020 год) и нынешняя глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева из Болгарии (2014 год).

Контекст:

"Украина. Пять утра / Ukraine. 5 AM" – это коалиция по документированию военных преступлений России. В ее состав вошли 29 правозащитных организаций (Zmina, Украинская Хельсинкская группа, Медийная инициатива за права человека, "КрымSOS", "Восток SOS", Адвокатская совещательная группа и другие), а также четыре эксперта, в том числе бывший заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов и адвокат Денис Рабомизо.

Коалиция начала свою деятельность 25 февраля, на следующий день после открытого вторжения российских войск в Украину.

Теги: Россия, права человека, военные, Вена, агрессия, премия, коалиция, вторжение, Будапешт, преступление, Кристалина Георгиева, документы, Светлана Алексиевич, Гюндуз Мамедов, церемония
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