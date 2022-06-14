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"Мужественная страна, которой восхищаемся, и в победу которой верим". Алексиевич посвятила Украине свою премию за отстаивание свободы слова

 
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Алексиевич: Украина сегодня на передовой борьбы со злом. Она должна знать, что мы с ней
Алексиевич: Украина сегодня на передовой борьбы со злом. Она должна знать, что мы с ней
Фото: Svetlana Alexievich / Facebook

Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич 11 июня получила престижную литературную премию имени Иржи Тейнера. Об этом стало известно во время трансляции церемонии награждения на странице выставки "Мир книги" в Чехии в Facebook.

Писательница по состоянию здоровья не смогла лично присутствовать на церемонии вручения. Он посвятила свою премию украинской делегации. 

"Мне очень жаль, что я не могу быть на фестивале. Хочу сказать, что премии Иржи Тейнера достойна украинская делегация писателей, представляющая мужественную страну, которой мы все восхищаемся, и в победу которой верим. Украина сегодня на передовой борьбы со злом. Она должна знать, что мы с ней", – заявила Алексиевич.

ВИДЕО
Видео: Svět knihy Praha / YouTube
Контекст:

Премия Иржи Тейнера вручается деятелям, выступающим против цензуры за ценности свободы и демократии.  После нападения РФ на Украину "Мир книги" отменили участие российской делегации в мероприятии.   В 2015 году Светлана Алексиевич была удостоена Нобелевской премии за достижения в литературе.

Теги: литература, премия, Светлана Алексиевич, писатель
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