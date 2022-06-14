"Мужественная страна, которой восхищаемся, и в победу которой верим". Алексиевич посвятила Украине свою премию за отстаивание свободы слова

Алексиевич: Украина сегодня на передовой борьбы со злом. Она должна знать, что мы с ней Фото: Svetlana Alexievich / Facebook

Писательница по состоянию здоровья не смогла лично присутствовать на церемонии вручения. Он посвятила свою премию украинской делегации.

"Мне очень жаль, что я не могу быть на фестивале. Хочу сказать, что премии Иржи Тейнера достойна украинская делегация писателей, представляющая мужественную страну, которой мы все восхищаемся, и в победу которой верим. Украина сегодня на передовой борьбы со злом. Она должна знать, что мы с ней", – заявила Алексиевич.

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Видео: Svět knihy Praha / YouTube