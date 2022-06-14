"Мужественная страна, которой восхищаемся, и в победу которой верим". Алексиевич посвятила Украине свою премию за отстаивание свободы слова

Писательница по состоянию здоровья не смогла лично присутствовать на церемонии вручения. Он посвятила свою премию украинской делегации.
"Мне очень жаль, что я не могу быть на фестивале. Хочу сказать, что премии Иржи Тейнера достойна украинская делегация писателей, представляющая мужественную страну, которой мы все восхищаемся, и в победу которой верим. Украина сегодня на передовой борьбы со злом. Она должна знать, что мы с ней", – заявила Алексиевич.
Премия Иржи Тейнера вручается деятелям, выступающим против цензуры за ценности свободы и демократии. После нападения РФ на Украину "Мир книги" отменили участие российской делегации в мероприятии. В 2015 году Светлана Алексиевич была удостоена Нобелевской премии за достижения в литературе.