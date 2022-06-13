  Gogol Bordello посвятила песню украинской теробороне. Деньги от просмотров клипа передадут в поддержку Украины. Видео

Gogol Bordello: Многим нашим друзьям-художникам и музыкантам пришлось взяться за оружие и присоединиться к теробороне Фото: Gogol Bordello / Facebook

"Тероборона – это отряды гражданской обороны, сформированные из гражданских лиц, вставших на защиту Украины. Многим нашим друзьям – художникам и музыкантам – пришлось взяться за оружие и присоединиться к теробороне. Это посвящение их мужеству и мужеству всех защитников", – говорится в анонсе композиции.

По словам музыкантов, песня написана по мотивам украинского традиционного танца "Аркан". Все вырученные средства пойдут на помощь Украине.

В тексте песни музыканты обращаются к конкретным подразделениям теробороны, которые защищают Украину в разных городах.

ВИДЕО