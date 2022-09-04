Россия не платит своим военным обещанные деньги за участие в войне против Украины – британская разведка

Об этом говорится в ежедневном анализе британской разведки, опубликованном в Twitter минобороны Великобритании 4 сентября.
Проблемы с моральным духом и дисциплиной в армии РФ, о которых ранее неоднократно сообщалось, сохраняются, считают в разведке.
"Помимо боевой усталости и высоких потерь, одним из основных поводов для недовольства российских солдат, вероятно, остаются проблемы с оплатой их труда. В российской армии доход военнослужащих состоит из скромного основного оклада, дополняемого сложным набором бонусов и надбавок", – говорится в сообщении.
В британской разведке считают, что у РФ, "скорее всего, возникли серьезные проблемы с невыплатой значительных боевых премий" тем, кто воюет в Украине. Авторы отчета связывают это с неэффективной бюрократией, откровенной коррупцией среди российских командиров и тем, что война против Украины в РФ имеет статус "спецоперации".
"Российские военные постоянно не выплачивают военнослужащим, дислоцированным в Украине, основные виды обеспечения, включая соответствующую форму, вооружение и пайки, а также денежное вознаграждение. Это почти наверняка способствовало сохранению неустойчивого морального духа большей части личного состава", – сказано в сообщении.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 4 September 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) September 4, 2022
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/N07M1HoaK5
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
15 августа Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало перехват разговора российского оккупанта, который воюет против Украины на территории Харьковской области. Аудиозапись свидетельствует о том, что оккупант недосчитался обещанных выплат.