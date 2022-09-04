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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия не платит своим военным обещанные деньги за участие в войне против Украины – британская разведка

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Проблемы с боевым духом у оккупантов сохраняются, говорят в британской разведке
Проблемы с боевым духом у оккупантов сохраняются, говорят в британской разведке
Фото: depositphotos.com (архив)

Россия не обеспечивает для своих военнослужащих основные выплаты, предусмотренные за участие в войне против Украины, это один из факторов, способствующих деморализации российской армии.

Об этом говорится в ежедневном анализе британской разведки, опубликованном в Twitter минобороны Великобритании 4 сентября. 

Проблемы с моральным духом и дисциплиной в армии РФ, о которых ранее неоднократно сообщалось, сохраняются, считают в разведке. 

"Помимо боевой усталости и высоких потерь, одним из основных поводов для недовольства российских солдат, вероятно, остаются проблемы с оплатой их труда. В российской армии доход военнослужащих состоит из скромного основного оклада, дополняемого сложным набором бонусов и надбавок", – говорится в сообщении. 

В британской разведке считают, что у РФ, "скорее всего, возникли серьезные проблемы с невыплатой значительных боевых премий" тем, кто воюет в Украине. Авторы отчета связывают это с неэффективной бюрократией, откровенной коррупцией среди российских командиров и тем, что война против Украины в РФ имеет статус "спецоперации". 

"Российские военные постоянно не выплачивают военнослужащим, дислоцированным в Украине, основные виды обеспечения, включая соответствующую форму, вооружение и пайки, а также денежное вознаграждение. Это почти наверняка способствовало сохранению неустойчивого морального духа большей части личного состава", – сказано в сообщении. 

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

15 августа Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало перехват разговора российского оккупанта, который воюет против Украины на территории Харьковской области. Аудиозапись свидетельствует о том, что оккупант недосчитался обещанных выплат.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Великобритания, зарплата, военные, разведка, премия, война России против Украины, российские военные, российские оккупанты
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