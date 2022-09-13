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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, озвучены данные об освобожденных территориях

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На заседании с участием Зеленского обсудили проект госбюджета-2023
На заседании с участием Зеленского обсудили проект госбюджета-2023
Фото: president.gov.ua

13 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего. Об этом проинформировал сайт главы государства.

"Заслушаны доклады командующих войсками оперативных направлений по активным действиям сил обороны по освобождению Украины от российских оккупантов. Отмечено, что в результате наступательной операции деоккупировано свыше 4 тыс. км² территории, более 300 населенных пунктов, в которых уже проведены стабилизационные мероприятия", – говорится в сообщении.

Пресс-служба Зеленского отмечает, что "операция продолжается".

"Президент Украины поручил Государственной пограничной службе обеспечить охрану государственной границы на освобожденных территориях", – подчеркнули в Офисе президента.

Также на заседании "рассмотрели проект бюджета сектора безопасности и обороны на 2023 год". В частности, было озвучено, что оборонный бюджет Украины на следующий год предварительно превышает 1 трлн грн.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.

В Харьковской области ВСУ за неделю освободили 300 населенных пунктов в Харьковской области, сообщила 13 сентября замминистра обороны Анна Маляр. По ее словам, реальные цифры по освобожденной территории Харьковской области, населенных пунктов и населения в два раза больше, чем официальные.

Контекст:

Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими военными формированиями государства.

На заседании 4 августа Зеленский напомнил руководителям сектора безопасности и обороны о персональной ответственности за выполнение приказов и директив верховного главнокомандующего Украины.

16 августа президент изменил состав ставки, а на заседании обсуждали вопрос обеспечения ВСУ оружием и боеприпасами.

4 сентября на заседании обсуждали оперативную ситуацию вдоль всей линии фронта и успехи ВСУ.

8 сентября на заседании ставки обсуждали освобождение временно оккупированных территорий.

На заседании 10 сентября говорили о деоккупации украинских территорий и потенциальных поставках вооружений.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: оружие, война, бюджет, военные, оборона, Владимир Зеленский, ВСУ, наступление, война России против Украины, президент, войска, заседание, операция, деоккупация, контрнаступление
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