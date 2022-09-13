Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, озвучены данные об освобожденных территориях

"Заслушаны доклады командующих войсками оперативных направлений по активным действиям сил обороны по освобождению Украины от российских оккупантов. Отмечено, что в результате наступательной операции деоккупировано свыше 4 тыс. км² территории, более 300 населенных пунктов, в которых уже проведены стабилизационные мероприятия", – говорится в сообщении.
Пресс-служба Зеленского отмечает, что "операция продолжается".
"Президент Украины поручил Государственной пограничной службе обеспечить охрану государственной границы на освобожденных территориях", – подчеркнули в Офисе президента.
Также на заседании "рассмотрели проект бюджета сектора безопасности и обороны на 2023 год". В частности, было озвучено, что оборонный бюджет Украины на следующий год предварительно превышает 1 трлн грн.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.
В Харьковской области ВСУ за неделю освободили 300 населенных пунктов в Харьковской области, сообщила 13 сентября замминистра обороны Анна Маляр. По ее словам, реальные цифры по освобожденной территории Харьковской области, населенных пунктов и населения в два раза больше, чем официальные.
Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими военными формированиями государства.
На заседании 4 августа Зеленский напомнил руководителям сектора безопасности и обороны о персональной ответственности за выполнение приказов и директив верховного главнокомандующего Украины.
16 августа президент изменил состав ставки, а на заседании обсуждали вопрос обеспечения ВСУ оружием и боеприпасами.
4 сентября на заседании обсуждали оперативную ситуацию вдоль всей линии фронта и успехи ВСУ.
8 сентября на заседании ставки обсуждали освобождение временно оккупированных территорий.
На заседании 10 сентября говорили о деоккупации украинских территорий и потенциальных поставках вооружений.