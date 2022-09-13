Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, озвучены данные об освобожденных территориях

На заседании с участием Зеленского обсудили проект госбюджета-2023 Фото: president.gov.ua

"Заслушаны доклады командующих войсками оперативных направлений по активным действиям сил обороны по освобождению Украины от российских оккупантов. Отмечено, что в результате наступательной операции деоккупировано свыше 4 тыс. км² территории, более 300 населенных пунктов, в которых уже проведены стабилизационные мероприятия", – говорится в сообщении.

Пресс-служба Зеленского отмечает, что "операция продолжается".

"Президент Украины поручил Государственной пограничной службе обеспечить охрану государственной границы на освобожденных территориях", – подчеркнули в Офисе президента.

Также на заседании "рассмотрели проект бюджета сектора безопасности и обороны на 2023 год". В частности, было озвучено, что оборонный бюджет Украины на следующий год предварительно превышает 1 трлн грн.

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В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.

В Харьковской области ВСУ за неделю освободили 300 населенных пунктов в Харьковской области, сообщила 13 сентября замминистра обороны Анна Маляр. По ее словам, реальные цифры по освобожденной территории Харьковской области, населенных пунктов и населения в два раза больше, чем официальные.