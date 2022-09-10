Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего. Обсуждали деоккупацию и "Рамштайн"

Участники заседания заслушали доклады командующих войск оперативных групп по активным действиям сил обороны, касающимся деоккупации украинских территорий.

"По результатам были приняты соответствующие решения, в частности по обеспечению безопасности в освобожденных населенных пунктах", – говорится в сообщении.

Также на заседании обсудили пятую встречу консультативной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").

"Учитывая ситуацию на фронте, приобретает актуальность обеспечение сотрудничества с партнерами Украины в средне- и долгосрочной перспективе. Участники заседания также рассмотрели ситуацию с материально-техническим обеспечением украинской армии и определили неотложные потребности сил обороны Украины", – сообщили в пресс-службе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)