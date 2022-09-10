Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего. Обсуждали деоккупацию и "Рамштайн"

Участники заседания заслушали доклады командующих войск оперативных групп по активным действиям сил обороны, касающимся деоккупации украинских территорий.
"По результатам были приняты соответствующие решения, в частности по обеспечению безопасности в освобожденных населенных пунктах", – говорится в сообщении.
Также на заседании обсудили пятую встречу консультативной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").
"Учитывая ситуацию на фронте, приобретает актуальность обеспечение сотрудничества с партнерами Украины в средне- и долгосрочной перспективе. Участники заседания также рассмотрели ситуацию с материально-техническим обеспечением украинской армии и определили неотложные потребности сил обороны Украины", – сообщили в пресс-службе.
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Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими военными формированиями государства.
На заседании 4 августа Зеленский напомнил руководителям сектора безопасности и обороны о персональной ответственности за выполнение приказов и директив верховного главнокомандующего Украины.
16 августа президент изменил состав ставки, а на заседании обсуждали вопрос обеспечения ВСУ оружием и боеприпасами.
4 сентября на заседании обсуждали оперативную ситуацию вдоль всей линии фронта и успехи ВСУ.
8 сентября на заседании ставки обсуждали освобождение временно оккупированных территорий.