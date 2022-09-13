Кабмин направил 400 млн грн на восстановление деоккупированной части Харьковской области

В частности, правительство выделило деньги на восстановление поврежденных зданий и объектов инфраструктуры: их обследование, капремонт, противоаварийные и консервационные работы.
В освобожденных населенных пунктах очень много текущей работы, отметили в министерстве. Нужно вставить окна и двери, перекрыть кровли, укрепить фасады, обновить инженерные сети тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и отопления. В пресс-службе отметили, что все это "придется делать быстро и успеть уже в этом году", так как впереди зима.
"Мы должны сделать все, чтобы люди на деоккупированных территориях как можно скорее вернулись к нормальной жизни", – заявила глава ведомства, вице-премьер-министр Ирина Верещук.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Вечером 12 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ освободили от оккупантов уже более 6 тыс. км² территории Украины.
В Харьковской области ВСУ за неделю освободили 300 населенных пунктов в Харьковской области, сообщила 13 сентября замминистра обороны Анна Маляр. В частности, освобождена Балаклея. Украинские подразделения зашли в Купянск и Изюм.
Также украинские военные освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта на юге, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".
В горсовете Изюма рассказали, что более 80% инфраструктуры города уничтожено. В городе большая проблема с отоплением – почти все котельные разбомблены оккупантами еще весной. Почти 70% многоэтажек повреждены.