Кабмин направил 400 млн грн на восстановление деоккупированной части Харьковской области

В освобожденных городах и селах очень много работы по восстановлению, отметили в министерстве Фото: Володимир Зеленський / Facebook

В частности, правительство выделило деньги на восстановление поврежденных зданий и объектов инфраструктуры: их обследование, капремонт, противоаварийные и консервационные работы.

В освобожденных населенных пунктах очень много текущей работы, отметили в министерстве. Нужно вставить окна и двери, перекрыть кровли, укрепить фасады, обновить инженерные сети тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и отопления. В пресс-службе отметили, что все это "придется делать быстро и успеть уже в этом году", так как впереди зима.

"Мы должны сделать все, чтобы люди на деоккупированных территориях как можно скорее вернулись к нормальной жизни", – заявила глава ведомства, вице-премьер-министр Ирина Верещук.

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