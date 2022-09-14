"Москву" зачистили, идем на "Питер". Залужный показал российские трофеи, захваченные ВСУ в Харьковской области. Видео

Российскую технику ВСУ захватили во время штурма позиций "Москва" и "Питер" в районах населенных пунктов Новогусаровка, Щуровка и Байрак, отмечается на видео Скриншот: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Видео с "трофейной" техникой оккупантов в Facebook опубликовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Москву" зачистили, идем на "Питер". Военное дело любит отважных и настоящих. Трофейное оружие и техника теперь работают против нашего кровного врага", – написал он.

На опубликованном видео отмечается, что российскую технику ВСУ захватили во время штурма позиций "Москва" и "Питер" в районах населенных пунктов Новогусаровка, Щуровка и Байрак.

Среди прочего украинские военные захватили:

противотанковый переносной комплекс "Фагот";

станковые противотанковые гранатометы (СПГ-9);

крупнокалиберные пулеметы (ДШК);

БМП-2 и БМП-3;

противотанковую пушку "Рапира" с БК;

мины и другие противотанковые средства.

Кроме того, подразделения ВСУ захватили танки оккупантов и боеприпасы к ним, которых ранее не было на вооружении украинской армии, а также новейшую систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Это все трофеи. Их меньшая часть. Большая часть трофеев находится уже в подразделениях", – сказал военнослужащий ВСУ Виктор (Клевер).

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