"Москву" зачистили, идем на "Питер". Залужный показал российские трофеи, захваченные ВСУ в Харьковской области. Видео

Видео с "трофейной" техникой оккупантов в Facebook опубликовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
"Москву" зачистили, идем на "Питер". Военное дело любит отважных и настоящих. Трофейное оружие и техника теперь работают против нашего кровного врага", – написал он.
На опубликованном видео отмечается, что российскую технику ВСУ захватили во время штурма позиций "Москва" и "Питер" в районах населенных пунктов Новогусаровка, Щуровка и Байрак.
Среди прочего украинские военные захватили:
Кроме того, подразделения ВСУ захватили танки оккупантов и боеприпасы к ним, которых ранее не было на вооружении украинской армии, а также новейшую систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
"Это все трофеи. Их меньшая часть. Большая часть трофеев находится уже в подразделениях", – сказал военнослужащий ВСУ Виктор (Клевер).
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Харьковской области ВСУ за неделю освободили 300 населенных пунктов, сообщила 13 сентября замминистра обороны Анна Маляр. В частности, освобождена Балаклея. Украинские подразделения зашли в Купянск и Изюм.