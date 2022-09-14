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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Москву" зачистили, идем на "Питер". Залужный показал российские трофеи, захваченные ВСУ в Харьковской области. Видео

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Российскую технику ВСУ захватили во время штурма позиций "Москва" и "Питер" в районах населенных пунктов Новогусаровка, Щуровка и Байрак, отмечается на видео
Российскую технику ВСУ захватили во время штурма позиций "Москва" и "Питер" в районах населенных пунктов Новогусаровка, Щуровка и Байрак, отмечается на видео
Скриншот: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Российские оккупационные войска, убегая из-за контрнаступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области, оставили большое количество вооружения и военной техники.

Видео с "трофейной" техникой оккупантов в Facebook опубликовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Москву" зачистили, идем на "Питер". Военное дело любит отважных и настоящих. Трофейное оружие и техника теперь работают против нашего кровного врага", – написал он.

На опубликованном видео отмечается, что российскую технику ВСУ захватили во время штурма позиций "Москва" и "Питер" в районах населенных пунктов Новогусаровка, Щуровка и Байрак.

Среди прочего украинские военные захватили:

  • противотанковый переносной комплекс "Фагот";
  • станковые противотанковые гранатометы (СПГ-9);
  • крупнокалиберные пулеметы (ДШК);
  • БМП-2 и БМП-3;
  • противотанковую пушку "Рапира" с БК;
  • мины и другие противотанковые средства.

Кроме того, подразделения ВСУ захватили танки оккупантов и боеприпасы к ним, которых ранее не было на вооружении украинской армии, а также новейшую систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Это все трофеи. Их меньшая часть. Большая часть трофеев находится уже в подразделениях", – сказал военнослужащий ВСУ Виктор (Клевер).

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/CinCAFU/videos/1457666174734692/

Контекст:

В Харьковской области ВСУ за неделю освободили 300 населенных пунктов, сообщила 13 сентября замминистра обороны Анна Маляр. В частности, освобождена Балаклея. Украинские подразделения зашли в Купянск и Изюм.

Теги: Россия, Украина, оружие, захват, военные, танки, Вооруженные силы Украины, вооружение, Харьковская область, боеприпасы, гранатомет, ВСУ, война России против Украины, мины, Валерий Залужный, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление
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