Кремль признал поражение в Харьковской области и пытается снять вину с Путина – Институт изучения войны

В ISW отмечают, что в Кремле сосредоточились на снятии вины с Путина за провал в Харьковской области Фото: depositphotos.com

Аналитики отмечают, что Кремль с 24 февраля ни разу не признавал свое поражение: ни когда ВСУ вытеснили войска РФ из-под Киева, ни когда оккупантов изгнали со Змеиного острова. Отступление из Киева Россия объясняла тем, что в приоритете у нее "освобождение" Донбасса, а уход со Змеиного острова называла "жестом доброй воли".

Министерство обороны России сперва пыталось объяснить неудачи России в Харьковской области тем, что российские войска выводят для перегруппировки, но эта версия подверглась быстрой и громкой критике в сети.

"Кремлевские источники сейчас работают над тем, чтобы снять с [президента РФ Владимира] Путина ответственность за любое поражение, вместо этого возложив вину за потерю почти оккупированной Харьковской области на недостаток информационных советников в путинском окружении", – говорится в отчете.

В частности, один из членов кремлевского Совета по межнациональным отношениям Богдан Безпалько даже заявил, что военных чиновников, которые не обнаружили сосредоточения украинских войск и техники и проигнорировали Telegram-каналы, предупреждающие о готовящемся контрнаступлении украинских войск, следует казнить.

Ранее ISW сообщала, что Кремль отложил встречу Путина с российскими представителями минобороны сразу после вывода войск из-под Харькова, что усилило видимость раскола между Кремлем и минобороны РФ.

"Признание Кремлем поражения в Харьковской области показывает, что Путин готов и способен признать и даже принять поражение России, по крайней мере, при некоторых обстоятельствах, и сосредоточиться на том, чтобы снять с себя вину", – подытожили эксперты.