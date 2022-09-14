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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На освобожденные территории Харьковской области постепенно возвращается нормальная жизнь — Синегубов

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Последствия российской оккупации в Изюме Харьковской области
Последствия российской оккупации в Изюме Харьковской области
Фото: ЕРА

Освобожденные от оккупантов территории Харьковской области постепенно возвращаются к "нормальной жизни": взрывотехники проводят разминирование, коммунальные службы восстанавливают критическую инфраструктуру, местные жители получают гуманитарную помощь. Об этом 14 сентября сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

"На освобожденные территории постепенно возвращается нормальная жизнь", – написал Синегубов.

Он отметил, что в Харьковской области на утро 14 сентября освобождено более 300 населенных пунктов, где проживает около 150 тысяч человек.

По информации Синегубова, прошлой ночью российские оккупанты не обстреливали Харьков и область.

13 сентября враг обстреливал населенные пункты Изюмского, Купянского и Чугуевского районов. В каждом из них по одному местному жителю получили ранения, сообщил глава Харьковской ОВА.

Контекст:

13 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в ходе контрнаступления ВСУ освободили около 8 тыс. км², примерно на половине этой территории продолжаются поиски оставшихся оккупантов, диверсионных групп, коллаборантов. "Изюм, Балаклея и более 300 населенных пунктов. Со сломанными домами, но несокрушимыми людьми. Не забыты Украиной. Освобождены Украиной. Будут отстроены Украиной. И навсегда останутся Украиной!" – написал Зеленский в Facebook.

Теги: Украина, война, Харьковская область, ВСУ, разминирование, инфраструктура, население, Олег Синегубов
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