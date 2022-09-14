"Со сломанными домами, но несокрушимыми людьми". В Офисе президента показали освобожденные Изюм и Балаклею. Фоторепортаж
Фото предоставлено пресс-службой Офиса Президента
Фото предоставлено пресс-службой Офиса Президента
Фото предоставлено пресс-службой Офиса Президента
Фото предоставлено пресс-службой Офиса Президента
Фото предоставлено пресс-службой Офиса Президента
Фото предоставлено пресс-службой Офиса Президента
Фото предоставлено пресс-службой Офиса Президента
Фото предоставлено пресс-службой Офиса Президента
Фото предоставлено пресс-службой Офиса Президента
Фото предоставлено пресс-службой Офиса Президента
Фото предоставлено пресс-службой Офиса Президента
Фото предоставлено пресс-службой Офиса Президента
Фото предоставлено пресс-службой Офиса Президента
Фото предоставлено пресс-службой Офиса Президента
Фото предоставлено пресс-службой Офиса Президента
Фото предоставлено пресс-службой Офиса Президента
Фото предоставлено пресс-службой Офиса Президента
Фото предоставлено пресс-службой Офиса Президента
Фото предоставлено пресс-службой Офиса Президента
Фото предоставлено пресс-службой Офиса Президента
Фото предоставлено пресс-службой Офиса Президента
Фото предоставлено пресс-службой Офиса Президента
Фото предоставлено пресс-службой Офиса Президента
Фото предоставлено пресс-службой Офиса Президента
Фото предоставлено пресс-службой Офиса Президента
Фото предоставлено пресс-службой Офиса Президента
Фото предоставлено пресс-службой Офиса Президента
Фото предоставлено пресс-службой Офиса Президента
Фото предоставлено пресс-службой Офиса Президента
Фото предоставлено пресс-службой Офиса Президента
Фото предоставлено пресс-службой Офиса Президента
Фото предоставлено пресс-службой Офиса Президента
Фото предоставлено пресс-службой Офиса Президента
Фото предоставлено пресс-службой Офиса Президента
Фото предоставлено пресс-службой Офиса Президента
Фото предоставлено пресс-службой Офиса Президента
Фото предоставлено пресс-службой Офиса Президента
Фото предоставлено пресс-службой Офиса Президента
Фото предоставлено пресс-службой Офиса Президента
Фото предоставлено пресс-службой Офиса Президента
Фото предоставлено пресс-службой Офиса Президента
Фото предоставлено пресс-службой Офиса Президента
Фото предоставлено пресс-службой Офиса Президента
Фото предоставлено пресс-службой Офиса Президента
Фото предоставлено пресс-службой Офиса Президента
По словам президента Владимира Зеленского, в ходе контрнаступления ВСУ освободили около 8 тыс. км²
, примерно на половине этой территории продолжаются поиски оставшихся оккупантов, диверсионных групп, коллаборантов. "Изюм, Балаклея и более 300 населенных пунктов
. Со сломанными домами, но несокрушимыми людьми. Не забыты Украиной. Освобождены Украиной. Будут отстроены Украиной. И навсегда останутся Украиной!" – написал
Зеленский в Facebook. Фото из Изюма и Балаклеи предоставила изданию "ГОРДОН"
и другим СМИ пресс-служба Офиса президента.