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"Со сломанными домами, но несокрушимыми людьми". В Офисе президента показали освобожденные Изюм и Балаклею. Фоторепортаж

Вчера 23.55
По словам президента Владимира Зеленского, в ходе контрнаступления ВСУ освободили около 8 тыс. км², примерно на половине этой территории продолжаются поиски оставшихся оккупантов, диверсионных групп, коллаборантов. "Изюм, Балаклея и более 300 населенных пунктов. Со сломанными домами, но несокрушимыми людьми. Не забыты Украиной. Освобождены Украиной. Будут отстроены Украиной. И навсегда останутся Украиной!" – написал Зеленский в Facebook. Фото из Изюма и Балаклеи предоставила изданию "ГОРДОН" и другим СМИ пресс-служба Офиса президента.
Теги: Изюм, Харьковская область, Владимир Зеленский, война России против Украины, Балаклея, фото, деоккупация, контрнаступление
 

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