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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Прослушка спальни Путина, разгром оккупантов под Харьковом, агония путинского режима. Интервью Бацман с Гордоном. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с основателем издания Дмитрием Гордоном.

Во время интервью Бацман и Гордон говорили об:

  • обострении конфликта между Азербайджаном и Арменией:
  • войне России против Украины и том, когда она может завершиться;
  • бегстве российских оккупантов из Харьковской области;
  • реакции украинской власти на постоянные обстрелы Харькова;
  • президенте РФ Владимире Путине и том, насколько устойчива его власть;
  • российских пропагандистах, в частности о Владимире Соловьеве и Ольге Скабеевой, и их будущем;
  • необходимости провести денацификацию россиян и лишить Россию ядерного статуса.

"Запад понимает, что Путин и Россия – все. И сегодня речь идет о наращивании военной и финансовой помощи Украине", – сказал во время интервью Гордон.

Гордон и Бацман запустили новый формат интервью по вторникам в августе.

Гордон родился в 1967 году в Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".

С 1996 года Гордон выпускает программу "В гостях у Дмитрия Гордона". За это время ее героями стали более 1100 человек – известные политики, военные, деятели культуры, науки, спортсмены из Украины и других стран. Интервью Гордона собирают миллионы просмотров. В общем у двух YouTube-каналов журналиста более 5,5 млн подписчиков.

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Харьков, ядерное оружие, Армения, Азербайджан, Харьковская область, Алеся Бацман, Владимир Соловьев, война России против Украины, Ольга Скабеева
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