Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах. На границе стран начались боевые действия с использованием артиллерии и беспилотников

Азербайджан заявил, что вооруженные силы Армении якобы совершили широкомасштабные диверсии на дашкасанском, кельбаджарском и лачинском направлениях. Армянские диверсионно-разведывательные группы в темное время суток якобы заминировали участки между позициями подразделений азербайджанской армии и дорогами поставок в разных направлениях, а позиции азербайджанских военных , по утверждению минобороны страны, подверглись минометному огню.

"В результате принятых нашими частями срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошел бой", – сообщила азербайджанская сторона, отметив, что в результате обе стороны понесли потери.

Действия вооруженных сил Армении в Баку назвали "провокациями, которые несут военную угрозу суверенитету страны".

В минобороны Армении заявили о применении противником артиллерии и беспилотников.

"13 сентября в 00:05 подразделения ВС [Вооруженные силы] Азербайджана начали стрельбу из артиллерии, крупнокалиберного огнестрельного оружия по позициям Армении в Горисе, Сотке и Джермуке. Враг также использует БПЛА", – заявил Торосян.

В соцсетях распространяется видео, которое может свидетельствовать об использовании в конфликте реактивной артиллерии.

Heavy artillery fire being reported from Azerbaijan towards Armenia. pic.twitter.com/q3uNO4mJHi — Moshe Schwartz (@YWNReporter) September 12, 2022