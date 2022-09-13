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Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах. На границе стран начались боевые действия с использованием артиллерии и беспилотников

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В конфликте Армении и Азербайджана 13 сентября начался новый виток напряженности
В конфликте Армении и Азербайджана 13 сентября начался новый виток напряженности
Фото: mil.am

С официальным заявлением по ситуации выступило 13 сентября министерство обороны Азербайджана. Пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Арам Торосян 13 августа обнародовал заявление в Facebook.

Азербайджан заявил, что вооруженные силы Армении якобы совершили широкомасштабные диверсии на дашкасанском, кельбаджарском и лачинском направлениях. Армянские диверсионно-разведывательные группы в темное время суток якобы заминировали участки между позициями подразделений азербайджанской армии и дорогами поставок в разных направлениях, а позиции азербайджанских военных , по утверждению минобороны страны, подверглись минометному огню.

"В результате принятых нашими частями срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошел бой", – сообщила азербайджанская сторона, отметив, что в результате обе стороны понесли потери.

Действия вооруженных сил Армении в Баку назвали "провокациями, которые несут военную угрозу суверенитету страны".

В минобороны Армении заявили о применении противником артиллерии и беспилотников.

"13 сентября в 00:05 подразделения ВС [Вооруженные силы] Азербайджана начали стрельбу из артиллерии, крупнокалиберного огнестрельного оружия по позициям Армении в Горисе, Сотке и Джермуке. Враг также использует БПЛА", – заявил Торосян.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0rPGUrrH1PLBBACgU5jdjzRbHQZBMob1nCxCn3XLu9qHzkvw8C5vTo85SWKzGEVJGl&id=100084022759287

В соцсетях распространяется видео, которое может свидетельствовать об использовании в конфликте реактивной артиллерии.

Контекст:

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе начался самый масштабный за последние годы военный конфликт, который продолжался полтора месяца. Стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

10 ноября  представители Армении, Азербайджана и России в качестве посредника подписали заявление о прекращении войны. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместились 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять три района – Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский. Армения была обязана вывести оттуда свои войска.

3 августа 2022 года Азербайджан заявил о проведении в Нагорном Карабахе операции "Возмездие", в ответ на якобы вооруженные провокации. Азербайджанская армия 26 августа вошла в город Лачин, который с 1992 года находился под контролем непризнанного Нагорного Карабаха, об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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